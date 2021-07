Si YouTube disparaissait, quelles alternatives aurions-nous ? | La technologie

Que YouTube puisse jamais disparaître est quelque chose qui ne nous vient pas à l’esprit de nos jours, mais il est vrai que tout au long de l’histoire des entreprises technologiques qui étaient à l’époque presque invincibles sont tombées, comme ce fut le cas pour Nokia ou Yahoo !, des entreprises dominantes qui ont chuté précipitamment.

Si un jour le réseau où plus de vidéos sont regardées et téléchargées venait à disparaître, nous aurions encore plusieurs alternatives qui pourraient être intéressantes à considérer, même en ces moments où YouTube commande “d’une main de fer” le monde du streaming vidéo. Certains d’entre eux ils peuvent nous surprendre.

Il se peut que certains de ceux que nous allons vous montrer en ce moment vous surprennent parce que vous les connaissez, parce que vous pensiez qu’ils n’existaient plus ou simplement parce que l’idée d’être infidèle à YouTube ne vous a jamais traversé l’esprit.

Alternatives à YouTube :

Viméo

C’est l’alternative à YouTube la plus utilisée aujourd’hui, elle est déjà composée d’artistes et de créatifs qui mettent principalement en ligne des vidéos, même s’il y a évidemment de tout. La publicité n’existe pas sur Vimeo, ce qui est très bienvenu.

Nous gagnons dans le confort en n’ayant pas les publicités ennuyeuses que YouTube a, bien que le fonctionnement général de Vimeo soit très similaire à celui trouvé dans le système de vidéo en streaming appartenant au grand G.

Si vous vous habituez à utiliser Vimeo, vous vous rendrez compte que tout ce qui y est lié monde artistique, est très présent.

Techniquement, c’est un site internet qui nous offre une grande qualité en terme de visualisation avec Prise en charge 4K, pouvant avoir une grande qualité dans la grande majorité des vidéos que nous pouvons voir au sein de cette plate-forme.

Vous avez plusieurs possibilités d’abonnement telles que :

DE BASE: est la partie gratuite de Vimeo.

Version Plus : avec 5 Go par semaine de data à raccrocher, soit 250 Go par an individuellement, pour un coût de 6 euros par mois.

Pro: avec 1 To par an et 3 collaborateurs pour 16 euros par mois.

Version commerciale : avec 5 To par an, 10 collaborateurs et 40 euros par mois.

Prime: avec 7 Go de stockage total, des téléspectateurs illimités et un coût de 70 par mois.

Dailymotion

Comme pour l’exemple précédent, Dailymotion est également une plateforme bien connue et son thème principal est le divertissement, bien qu’il y ait aussi beaucoup de trucs sportifs et des vidéos très actives de politique et nouvelles.

Ce site d’origine française a commencé comme un lieu de partager des courts métrages, mais petit à petit c’est devenu ce que nous connaissons aujourd’hui, qui n’est rien de plus qu’une plateforme de streaming vidéo de tous les sujets, bien qu’avec ses spécialités.

Les utilisateurs de Dailymotion peuvent créer des collections de vidéos ou partagez-le sur les réseaux sociaux Ils veulent. De plus, il a une faculté, que YouTube a également, comme pouvoir regarder les vidéos que vous voulez plus tard, c’est-à-dire enregistrez-les pour les voir plus tard.

Ils peuvent télécharger des vidéos jusqu’à 4 Go, d’une durée maximale de 60 minutes et avec un Résolution 1080p, quelque chose en dessous de 4K que la plate-forme appartenant à Google autorise.

On peut considérer comme le point le plus gênant de Dailymotion le quantité de publicité qu’il a et qui interrompt assez souvent la visualisation de tout type de vidéo que nous regardons. L’interface est assez simple à comprendre et il y a même ceux qui la trouvent un peu fade.

9Gag

Cette plate-forme est basée sur un pilier fondamental, divertissant l’utilisateur, et c’est pourquoi pratiquement tout le thème dont elle dispose est orienté vers le divertissement et aussi aux vidéos qui sont devenues virales.

Dans ce cas, nous pouvons trouver des vidéos de de nombreux thèmes comme la musique, le sport, l’humour, la science et la technologie, les animaux, les mangas, les voitures, la musique, le cinéma et bon nombre de catégories.

Une autre bonne chose à propos de 9Gag est qu’il n’y a pas que des vidéos, mais une autre partie importante est les GIF et les mèmes, de sorte que cette partie du plaisir est également couverte.

Tout le contenu que nous pouvons partager sur différents réseaux sociaux, téléchargez ce que nous aimons le plus et même rapportez ce que nous voyons qui ne répond pas aux normes, bien que si vous vous attendez à ne pas trouver de matériel pour adultes, nous devons vous dire qu’il y en a beaucoup.

Métacafé

S’il y a quelque chose qui caractérise Metacafe, c’est que son les vidéos sont généralement courtes et ils ne dépassent généralement pas la minute. Bien sûr, il y a beaucoup de contenu sur différents thèmes tels que la comédie, les publicités, le divertissement, la musique et la danse, l’actualité, les animaux, le sport, les jeux vidéo ou la mode, entre autres.

Nous pouvons créer nos propres listes de lecture afin que toutes les vidéos que nous aimons soient ensemble, les enregistrer pour les visionner plus tard ou signaler un contenu inapproprié, entre autres.

Si vous recherchez des vidéos de qualité, il y en a peu sur Metacafe, car la plupart sont clairement orienté vers le plaisir Et, étant si court, il est plus difficile de trouver des vidéos vraiment bien préparées.

D.Tube

Dès que vous entrez dans D.Tube, vous verrez que le l’interface est extrêmement similaire à YouTube. Il est gratuit et surtout il n’y a pas de publicité, donc dans tout cela, nous ne voyons que des données positives.

C’est gratuit, puisqu’ils sont les leurs les utilisateurs du système qui contrôlent tout et ceux qui ont tout le pouvoir, car ce sont eux qui choisissent les vidéos qui seront placées comme virales et même eux choisiront les vidéos qui sont supprimées du réseau parce qu’elles sont inappropriées.

Le service a balises diverses tels que le vlog, les jeux, la beauté, l’apprentissage, la musique ou les jeux vidéo, entre autres. Dans ce cas, nous pouvons également regarder les vidéos plus tard ou enregistrer celles que nous aimons le plus.

je vois

La dernière plate-forme que nous voyons aujourd’hui est Veoh, qui a comme principal avantage que les vidéos peuvent avoir la durée souhaitée par l’utilisateur. Le principal inconvénient est que si vous ne connaissez pas l’anglais, il vous sera difficile de vous intéresser à leurs vidéos, car, comme elles ne sont pas bien connues en Espagne, il y a peu de contenu en espagnol.

Il fonctionne très bien et possède des capacités qui en font une plate-forme spéciale, car vous pouvez envoyer des messages à d’autres utilisateurs ou suivre d’autres personnes qui accrochent des vidéos. Nos thèmes principaux sont les vidéos, les films, la musique, les chaînes et les groupes.

Comme vous avez pu le lire, la vérité est que nous avons des alternatives à YouTube, même si la vérité est que certaines d’entre elles doivent encore être peaufinées pour pouvoir rivaliser d’une manière ou d’une autre avec le géant Google.