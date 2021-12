Sia, la chanteuse et compositrice de renommée mondiale, a sorti jeudi une reprise de « Fly Me to the Moon » dans le cadre d’une collaboration avec Final Fantasy 14.

Endwalker, la prochaine extension de Final Fantasy 14, implique directement la lune elle-même dans son scénario, de sorte que l’artiste primé a interprété la chanson classique dans un nouveau clip éblouissant. Juste à temps pour la sortie en accès anticipé d’Endwalker également.

Il est également probable que cela touchera le cœur de tout joueur de longue date de Final Fantasy 14. Plusieurs moments critiques de l’histoire du jeu d’une décennie sont omniprésents dans le clip, de la libération d’Ala Mhigo dans Stormblood au guerrier des ténèbres faisant une grande entrée dans Shadowbringers.

C’est une merveille, que vous soyez familier avec Final Fantasy 14 ou non. Écoutez dans le lien ci-dessous ou regardez le tout sur Youtube.

La communauté des joueurs dans son ensemble bourdonne actuellement sur Final Fantasy 14: Endwalker. Un groupe de fans a créé un thème d’ouverture d’anime hilarant pour l’extension, tandis que les championnats de jeu de combat des PDG 2021 ont créé une «maison de retraite» lors de l’événement. Sûr de dire que beaucoup de gens sont excités pour cela!

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.