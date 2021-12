Siakam marque 31 pour aider les Raptors à battre les Wizards 102-90

Pascal Siakam a marqué 31 points, Precious Achiuwa a récolté 10 points et 14 rebonds, et les Raptors de Toronto ont battu les Wizards de Washington 102-90 dimanche soir.

Chris Boucher a marqué 14 points, Scottie Barnes en a eu 11 et Fred VanVleet 10 pour aider les Raptors à remporter des matchs consécutifs pour la première fois depuis une séquence de cinq victoires consécutives du 27 octobre au 3 novembre.

Toronto menait jusqu’à 25 points et a battu Washington pour la 11e fois en 13 rencontres.

Les Raptors ont maintenu leur adversaire sous les 100 points lors de trois matchs consécutifs pour la première fois cette saison.

« Nous n’avons pas de 7 pieds là-bas, mais nous avons des gars qui peuvent faire plusieurs choses et qui sont excellents en défense », a déclaré Siakam. « Nous devons juste faire l’effort chaque nuit. »

L’entraîneur des Raptors Nick Nurse a félicité son équipe pour son effort défensif au premier quart, lorsque Washington a tiré 5 pour 22.

« Je pensais que le groupe qui avait commencé avait donné le ton, mais je pensais aussi que les gars qui sont sortis du banc ont apporté le même genre d’énergie et peut-être même un peu plus », a déclaré Nurse. « C’est un peu ce à quoi nous espérons qu’il ressemblera. C’était un bon effort d’équipe complet défensivement. »

Kentavious Caldwell-Pope a marqué 26 points, un sommet de la saison, et Bradley Beal en a marqué 14 pour les Wizards, qui n’ont pas pu sortir d’un trou à deux chiffres après leur premier quart pourri.

« Au début, je pensais que nous avions généré de très bons looks, mais ils ne sont pas entrés », a déclaré l’entraîneur des Wizards, Wes Unseld Jr.. « Cela a tendance à avoir un effet boule de neige. C’est démoralisant. »

Les Wizards ont perdu deux matchs de suite, trois sur quatre et sept sur 11 depuis que leur séquence de cinq victoires consécutives s’est terminée le 17 novembre. Washington était également mené par 25 ou plus lors de la défaite à domicile de vendredi contre Cleveland.

« Au début de la saison, nous avons rebondi après ces étirements », a déclaré Unseld. « Cela a été en quelque sorte la plus longue durée où les choses ont été plutôt ténues pour nous. C’est certainement un test. Nous n’avons pas le choix. Nous devons nous ressaisir et nous devons nous creuser, et nous devons trouver un manière. »

Siakam a inscrit 10 pour 21 sur le terrain, a effectué sa seule tentative de 3 points et a réalisé un sommet de la saison 10 sur 12 tentatives de lancers francs. Il a également récolté six rebonds et trois passes décisives.

Toronto menait 23-12 après une première période au cours de laquelle les Wizards ont marqué 12 points, leur plus petit nombre en un quart cette saison.

« Les tirs ne tombaient tout simplement pas », a déclaré Caldwell-Pope, « et j’ai l’impression que nous avons laissé cela dicter notre défense. Nous ne jouions pas vraiment fort et ils faisaient tout ce qu’ils vomissaient. »

Washington a récupéré avec une seconde de 30 points, tirant 10 pour 17, mais les Raptors ont répondu avec un effort de 40 points – leur quart de but le plus élevé de la saison.

« Nous ne nous sommes pas aidés au cours de ce deuxième quart », a déclaré Unseld.

Siakam a marqué 17 en deuxième alors que Toronto menait 63-42 à la demie. Caldwell-Pope a récolté 10 points dans le troisième, mais les Raptors ont pris une avance de 84-68 au quatrième et n’ont pas été menacés par la suite.

CONSEILS

Wizards: G Spencer Dinwiddie a commencé dimanche mais ne jouera pas dans le match de lundi à Indiana, a déclaré Unseld. Dinwiddie a été opéré après avoir endommagé un ligament du genou droit en décembre dernier. … Montrezl Harrell a mené les Wizards avec 14 rebonds. … Le plus bas de la saison de Washington pour les points en une demie est de 40, fixé le 18 novembre à Miami.

Raptors : F OG Anunoby (hanche gauche) et F Khem Birch (genou droit) se sont assis pour le neuvième match consécutif. … G Dalano Banton a récolté six mentions d’aide, un sommet en carrière. … Toronto a une fiche de 4-8 à domicile.

PAR LA DOUZAINE

Toronto a égalé un record de la saison en allouant 12 points au premier. Les Raptors ont également accordé 12 points au quatrième quart de leur victoire du 19 novembre à Sacramento.

SUIVANT

Sorciers : Visitez l’Indiana lundi soir.

Raptors : accueille Oklahoma City mercredi soir.