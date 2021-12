SIDA déclenché par Covid19 + VAIDS induit par un vaccin = Forever Plandemic

de l’état de la nation :

Comment l’arme biologique COVID-19 a été secrètement lancée pour déclencher la pandémie de sida de 2020… … et les vaccins Covid armés sont administrés pour perpétuer furtivement et lentement une pandémie mondiale de VAIDS.

le sida

Il est tout à fait vrai que la Troisième Guerre mondiale a pris la forme d’une guerre biologique mondiale apocalyptique menée contre la communauté mondiale des nations souveraines.

Comme dans toutes les guerres modernes, cette guerre biologique contre toute l’humanité a commencé par une série d’actes de terrorisme – le BIOTERRORISME. L’arme biologique COVID-19 a été spécifiquement conçue par bio-ingénierie afin qu’elle puisse être lancée comme un « coronavirus » insaisissable mais faux, ce qui n’est pas le cas puisque l’existence du SARS-CoV-2 n’a jamais été scientifiquement prouvée.

Cependant, cela ne signifie pas qu’une arme biologique COVID-19 hautement mortelle contenant un parasite synthétique mortel contrôlé par l’IA avec un taux de mutation programmé qui créera périodiquement de nouvelles variantes de Covid n’a pas été diffusée dans toute la civilisation planétaire. (C’est pourquoi le puissant médicament antiparasitaire Ivermectine est si efficace pour traiter les patients Covid dans le monde entier)

POINT CLÉ: Bien que le syndrome de multi-infection Covid ne soit pas causé par le coronavirus nommé fictif, SARS-CoV-2, de nombreux enquêteurs en fauteuil et journalistes d’Alt Media ont insisté à tort sur le fait qu’une telle arme biologique COVID-19 n’existe pas. Ces gens parlent souvent d’une position d’ignorance volontaire. En fait, SOTN a publié de nombreux articles de recherche scientifique, vidéos de médecins, témoignages personnels, articles de professionnels de la santé qualifiés et autres publications de haute intégrité prouvant catégoriquement l’existence de ce nouveau type de guerre biologique. En d’autres termes, ce ne sont pas seulement les vaccins Covid armés qui font des dégâts à travers la planète 24h/24 et 7j/7, c’est aussi une arme biologique COVID-19 méticuleusement bio-conçue qui continue d’être libérée via de multiples vecteurs de diffusion.

Il est également très probable que l’arme biologique COVID-19 consiste en d’autres micro-organismes pathogènes tels que des bactéries attaquant le système respiratoire, en particulier celles qui causent la pneumonie.

Bien sûr, des protéines de pointe de type VIH, des mycoplasmes pernicieux et d’autres microbes infectieux ont également été trouvés chez des patients Covid, selon où et comment ils ont été bio-attaqués via les différentes versions d’armes biologiques COVID-19 de Wuhan à Milan à Téhéran.

C’est à cause de ces protéines de pointe de type VIH bio-ingénierie qu’une version de bas grade du SIDA apparaît maintenant dans le monde entier. De nombreux médecins, scientifiques et chercheurs en médecine l’appellent désormais COVID long (alias COVID à long terme, COVID-19 post-aigu, effets à long terme de COVID ou COVID chronique), mais la dure réalité est que nous assistons maintenant à un pandémie de « SIDA déclenché par Covid » dans le monde entier.

VAIDS

Comme pour ajouter l’insulte à la blessure, les conspirateurs criminels du NWO étaient déterminés à exacerber considérablement cette pandémie génocidaire via le déploiement rapide du Covid Super Vaccination Agenda.

Il existe maintenant des volumes de preuves scientifiques solides qui prouvent que toutes les injections de Covid militarisées ont été délibérément formulées pour créer une autre pandémie – le VAIDS induit par le vaccin[1]. Comme suit:

Syndrome d’immunodéficience acquise par la vaccination: Soyez prêt !

Non seulement chacun des différents « vaccins » de Covid produit des ensembles de symptômes immédiats spécifiques à une personne qui reflètent un système immunitaire qui s’affaiblit rapidement, mais ils tirent également parti des vulnérabilités physiques existantes d’un individu. En d’autres termes, ceux qui souffrent davantage de problèmes de santé et/ou de problèmes de santé seront davantage compromis par les injections de Covid.

De même, ceux qui souffrent de maladies du système circulatoire manifestes ou latentes seront tués beaucoup plus rapidement par ces injections délibérément conçues. En particulier lorsqu’il existe de multiples comorbidités, si les patients ne succombent pas aux diverses causes de décès signalées par le VAERS, ils vivront probablement le reste de leur vie avec le VAIDS. (Voir les dernières données VAERS ci-dessous.)

* Les données précédentes sur les blessures et les décès dus au vaccin Covid ne représentent que 1% à 10% du nombre total de blessures et de décès réels. La grande majorité des événements indésirables ne sont pas signalés par la victime, ne sont pas reconnus ou ne sont pas reconnus par le médecin, ainsi qu’ils sont intentionnellement dissimulés par le groupe de médecins ou l’établissement de santé.

En plus de dépeupler la planète À LA LUMIÈRE DU JOUR, le programme de super vaccination contre le Covid a pour objectif explicite d’infliger une forme de VAIDS à chaque habitant de la Terre. Car même les personnes qui refusent de prendre des vaccins seront sensibles à l’excrétion de protéines de pointe par les vaccinés. La résistance des non-vaxxés à ces agents pathogènes sera fonction de leur état de santé général et de leur âge, de leur mode de vie et de leur régime alimentaire, de leurs habitudes d’exercice et de sommeil, de leur héritage génétique et de leur groupe sanguin, entre autres facteurs déterminants tels que les niveaux de stress (en particulier leur réaction prédominante et inadaptée /ou une réponse saine aux facteurs de stress).

POINT CLÉ: Si une personne doublement ou triplement vaccinée a eu un cancer dans le passé, elle connaîtra probablement une rechute de ce cancer spécifique. De même, s’il existe une forte prédisposition génétique à une maladie dégénérative chronique, elle peut se manifester peu de temps après la ou les vaccinations. Plus une personne est vaxxée avec les injections initiales et les rappels ultérieurs, plus elle peut développer l’un des troubles, maladies et dysfonctionnements auto-immuns assortis qui finiront par évoluer vers un profil VAIDS à part entière.

De cette façon, il a été calculé par les auteurs de Plandemic que les gens partout seront tellement malades ou affaiblis, infirmes ou invalides, qu’ils seront très facilement contrôlés par la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial. Et, ceux qui ne sont pas facilement contrôlés et manipulés seront tellement préoccupés – comme jamais auparavant – de s’occuper de leur famille, de leurs amis et d’autres connaissances qu’ils ne seront pas en mesure de constituer une menace réaliste pour la structure de pouvoir émergente du NWO.

COVID-1984 & GRANDE RESET

L’objectif ultime d’imposer un COVID-1984 tyrannie, caractérisée par la domination à plein spectre du royaume de la Terre et soutenue par un Un gouvernement mondial, est rendu assez facile plus cette guerre biologique est poursuivie. Car plus il y a de chaos, de confusion et de conflits qui envahissent les sociétés et les pays partout, plus les criminels du NWO peuvent mener à bien leur mission en douceur. Ordo ab Chao plan de mise en œuvre également connu sous le nom de GRANDE RÉINITIALISATION.

