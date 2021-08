SIDBI accordera un prêt au gouvernement du Tamil Nadu dans le cadre d’un nouveau fonds de développement de clusters pour mettre à niveau les clusters de MPME

SIDBI a jusqu’à présent mis en place des unités de gestion de projet (UGP) dans 11 États, à savoir l’Assam, l’Andhra Pradesh, le Rajasthan, le Gujrat, l’Haryana, le Maharashtra, Delhi, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Tamil Nadu (image représentative)

Crédit et financement pour les MPME : Deux semaines après que la principale institution financière pour le financement et le développement des MPME – SIDBI a annoncé son Fonds de développement de clusters pour donner une impulsion au soutien des infrastructures matérielles aux gouvernements des États pour le développement de clusters de MPME, il a fourni la première approbation dans le cadre du fonds en commençant par le gouvernement du Tamil Nadu . Selon la SIDBI, l’« assistance de prêt à prix modéré » spécifique au projet dans le cadre du fonds sera étendue au gouvernement de l’État pour moderniser divers clusters de MPME existants et pour développer de nouvelles infrastructures industrielles dans l’État. Cependant, SIDBI n’a pas divulgué le montant et la durée du prêt.

« L’accent doit être mis sur les clusters dans les secteurs/sous-secteurs qui peuvent bénéficier directement aux MPME de l’État et les amener à un niveau « SUIVANT » où elles émergent dynamiques, plus élevées dans la chaîne de valeur et deviennent durables. SIDBI les complétera avec ses produits de prêt direct personnalisés canalisés dans les clusters pris en charge », a déclaré Sivasubramanian Ramann, IA&AS, président et directeur général de SIDBI dans un communiqué. Il a ajouté que la banque examinera également la prise en charge des problèmes d’infrastructure douce dans certains clusters. Les problèmes pourraient être liés à la technologie, aux compétences/perfectionnement, à l’efficacité énergétique, au marché et au crédit. Ramann a déclaré qu’un projet pilote avait été lancé pour le même dans le cluster du cuir Ambattur.

« Il y a deux aspects cruciaux dans un cluster : les infrastructures matérielles et logicielles. Nous avons mis en place un Fonds de développement de cluster avec le soutien de la Reserve Bank of India qui s’occupera de l’infrastructure matérielle d’un cluster. Nous avons également lancé le programme d’intervention des services de développement commercial dans cinq clusters qui s’occuperont du côté doux de celui-ci et nous pensons qu’il peut avoir un impact sur 20 000 à 25 000 MPME », avait déclaré Ravindra Kumar Singh, directeur général et responsable de la promotion et du développement, SIDBI. Financial Express en ligne. Outre le cluster Ambattur à Chennai, les quatre autres clusters étaient le cluster du tourisme à Jammu-et-Cachemire, le cluster d’innovation Delhi-NCR ; cluster de meubles en bois de Jodhpur et cluster de textile de Sambalpur.

Le comité d’experts sur les MPME dirigé par UK Sinha dans son rapport de juin 2019 avait recommandé au SIDBI d’utiliser les fonds Priority Sector Shortfall (PSS) pour créer une fenêtre de prêt à faible coût pour les gouvernements des États pour les projets d’infrastructure en grappes, les travaux de génie civil pour la réhabilitation des zones industrielles et création de nouvelles zones industrielles. SIDBI a jusqu’à présent mis en place des unités de gestion de projet (UGP) dans 11 États, à savoir l’Assam, l’Andhra Pradesh, le Rajasthan, le Gujrat, l’Haryana, le Maharashtra, Delhi, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Tamil Nadu. «Nous allons faire appel à une agence et qui, sur la base des diagnostics, formulera un plan d’action qui comportera une pause entre les objectifs à court et à long terme. En discussion avec les parties prenantes des clusters, il formulera un plan d’action sur deux ou trois ans », avait déclaré Singh.

