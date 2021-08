SIDBI annonce un nouveau fonds et un programme de services de développement commercial pour stimuler le développement des clusters de MPME

SIDBI a déclaré que sa stratégie de développement de clusters s’occupait actuellement de plus de 600 clusters de MPME par le biais de ses bureaux et soutenait l’ensemble de la chaîne de valeur.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La Small Industries Development Bank of India (SIDBI) a annoncé lundi des initiatives visant à stimuler le développement de clusters pour la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). La banque a lancé une verticale ciblée pour les programmes centrés sur les clusters de MPME ainsi qu’un Fonds de développement des clusters pour donner une impulsion au soutien des infrastructures matérielles aux gouvernements des États. La banque a déclaré qu’elle travaillait à la fois sur les interventions, à savoir les infrastructures matérielles (infrastructure physique) et les infrastructures immatérielles (formation, compétences, marketing, accès à la technologie, conception, etc.) “pour renforcer les clusters afin qu’ils évoluent en tant que clusters modèles et également pour augmenter les MPME ‘ accès aux services, augmentant ainsi la chaîne de valeur.

« Il y a deux aspects cruciaux dans un cluster : les infrastructures matérielles et logicielles. Nous avons mis en place un Fonds de développement de cluster avec le soutien de la Reserve Bank of India qui s’occupera de l’infrastructure matérielle d’un cluster. Nous avons également lancé le programme d’intervention des services de développement commercial dans cinq clusters qui s’occuperont du côté doux de celui-ci et nous pensons qu’il peut avoir un impact sur 20 000 à 25 000 MPME », a déclaré Ravindra Kumar Singh, directeur général et responsable de la promotion et du développement, SIDBI. Express en ligne.

Les cinq clusters comprenaient le cluster du tourisme au Jammu-et-Cachemire, le cluster d’innovation Delhi-RCN ; Groupe de meubles en bois de Jodhpur, groupe de textiles de Sambalpur et groupe de cuir de Chennai.

La SIDBI a structuré le fonds au cours des derniers mois et a maintenant « commencé à le canaliser après avoir formulé le programme. Les gouvernements des États et d’autres doivent en profiter maintenant », a ajouté Singh. Le SIDBI a également lancé lundi un livre intitulé Diagnostic Mapping of Cluster – Charting the Path ahead through Intervention, qui s’est conformé aux conclusions d’études de diagnostic menées dans 30 clusters. SIDBI a déclaré que le livre contient des recommandations et des plans d’action pour les questions financières et non financières, des interventions suggérées au niveau des politiques, des clusters et des unités. SIDBI cherche à entreprendre des diagnostics de 100 clusters.

«Nous allons faire appel à une agence et qui, sur la base des diagnostics, formulera un plan d’action qui comportera une pause entre les objectifs à court et à long terme. En discussion avec les parties prenantes des clusters, il formulera un plan d’action sur deux ou trois ans », a déclaré Singh.

SIDBI a déclaré que sa stratégie de développement de clusters s’occupait actuellement de plus de 600 clusters de MPME par le biais de ses bureaux et soutenait l’ensemble de la chaîne de valeur. «Certains des engagements uniques dans les clusters comprenaient le programme EU Switch Asia dans 18 clusters de neuf États, des programmes de sensibilisation des clusters suivis de la mise en place d’une unité de gestion de projet (PMU) dans 11 États avec un accent sur les clusters et la coopération étatique, les missions de subsistance rurales d’État ( SRLM) et l’engagement avec les districts One District One Product (ODOP) de l’Uttar Pradesh. »

