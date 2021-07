SIDBI intensifie son soutien aux MPME touchées par Covid avec des crédits, du mentorat, la promotion de l’entrepreneuriat, plus

La SIDBI autoriserait les sanctions de prêt dans le cadre du programme jusqu’en septembre 2021 et les décaissements jusqu’en décembre de cette année ou la notification de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC), selon la première éventualité. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La banque de développement des MPME SIDBI a déployé plusieurs mesures pour soutenir davantage les petites entreprises du pays au milieu de Covid. La banque faîtière engagée dans la promotion des MPME a abaissé le taux d’intérêt pour ses clients existants du programme TWARIT (Timely Working Capital Assistance to Revitalize Industries in Times of Corona Crisis) dans le cadre de l’ECLGS de 8,25 % à 6 %. Le programme a fourni un prêt à terme de fonds de roulement à 6 pour cent pour la première année avec une contribution du promoteur et des frais de traitement nuls. La SIDBI autoriserait les sanctions de prêt dans le cadre du programme jusqu’en septembre 2021 et les décaissements jusqu’en décembre de cette année ou la notification de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC), selon la première éventualité.

SIDBI envisage également de lancer un Swavalamban Challenge Fund et un Swavalamban Facilitation Center pour l’accompagnement et le mentorat, et de fournir des crédits aux micro-entrepreneurs dans les villages et les petites villes dans le cadre de son programme PRAYAAS par le biais d’institutions de microfinance., a-t-il annoncé sur Twitter. SIDBI facilite les prêts à petit prix jusqu’à Rs 5 lakh à un taux d’intérêt allant jusqu’à 13% aux emprunteurs finaux dans le cadre du programme PRAYAAS avec un corpus dédié de Rs 1 000 crore, selon les détails du programme.

« À travers les différentes initiatives, nous prévoyons de soutenir le cycle de développement de l’entreprise comprenant l’idéation, la mise en place, la relance et l’épanouissement ainsi que l’accélération. D’une part, nous travaillons à identifier plus d’entrepreneurs de subsistance et d’autre part, nous prenons des mesures pour renforcer leur capacité à émerger plus fort », a déclaré Sivasubramanian Ramann, président et directeur général de SIDBI dans un communiqué.

Une chaire Swavalamban pour les solutions MPME a également été lancée en douceur par SIDBI au Government Engineering College de Thrissur, au Kerala, pour promouvoir l’entrepreneuriat parmi les étudiants. SIDBI s’était également engagé avec l’organisme des MPME, Confédération des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME) pour la mise en place de Swavalamban Suvidha Kendra afin de relever les défis de l’asymétrie de l’information parmi les MPME et de les aider à s’inscrire à Udyam ainsi qu’à adopter des solutions numériques comme le portail Udyamimitra, Standupmitra. portail, Prêts PSB en 59 minutes, etc.

Les MPME ont été parmi les secteurs les plus touchés en raison de la pandémie de Covid, nombre d’entre elles signalant de graves pertes d’entreprise, des fermetures temporaires, des pertes d’emplois et une grave pénurie de fonds de roulement. Selon une enquête menée le mois dernier auprès de plus de 81 000 travailleurs indépendants et PME par le Consortium of Indian Associations (CIA), 73 pour cent des PME n’ont pas pu réaliser de bénéfices au cours du dernier exercice financier (FY21) alors que seulement 13 pour cent ont atteint le seuil de rentabilité. au milieu de l’impact de Covid. De plus, 82% des personnes interrogées ont estimé que les gouvernements central et étatique ne s’occupaient pas de leurs intérêts et 88% n’avaient encore bénéficié d’aucun des plans de relance introduits par le gouvernement au milieu de Covid jusqu’au mois dernier.

Néanmoins, SIDBI a également annoncé la mise en place d’unités de gestion de projet sur la base des recommandations du comité britannique Sinha sur les MPME afin d’identifier les opportunités entrepreneuriales pour la population migrante touchée par Covid grâce à un profilage rapide dans 11 États, dont Uttarakhand, Delhi, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Assam, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh et Tamil Nadu. “Les intrants devraient faciliter les décisions sur les entreprises entrepreneuriales aux niveaux local/régional”, a déclaré SIDBI dans un communiqué.

