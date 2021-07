SIDBI voit son bénéfice net augmenter de 3,6% pour l’exercice 21 au milieu de Covid; les NPA bruts baissent à 0,18 %

SIDBI avait récemment affecté Rs 200 crore à ses nouveaux programmes Shwas et Arog pour les MPME fabriquant des produits liés à Covid destinés aux MPME. (Image : SIDBI)

Crédit et financement pour les MPME : La Small Industries Development Bank of India (SIDBI) a annoncé une augmentation de 3,6% de son bénéfice net à Rs 2 398 crore pour l’exercice 2020-21, contre Rs 2 315 crore en FY20. Les résultats financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2021 ont été annoncés lors de la 23e assemblée générale annuelle de la banque, vendredi. La banque a également annoncé une augmentation de 11,5% de ses revenus nets d’intérêts à 3 678 crores de Rs au cours de l’exercice 21, contre 3 299 crores de Rs au cours de l’exercice 20, même si les revenus autres que d’intérêts ont légèrement diminué à 944 crores de Rs contre 1 069 crores de Rs au cours de ladite période. SIDBI a également signalé une baisse marginale d’une année sur l’autre de 5,6% des avances à Rs 1 56 233 crore au 31 mars 2021, contre Rs 1 65 422 crore au 31 mars 2020.

La croissance des bénéfices nets a pris de l’importance au milieu des défis liés à Covid auxquels le secteur des MPME est confronté et du besoin critique de crédit immédiat recherché par les entreprises alors que le verrouillage imposait des restrictions à la production et aux mouvements de main-d’œuvre. SIDBI avait lancé des programmes, notamment SAFE, SAFEPLUS, AROG et TWARIT au cours de la période pour soutenir les MPME.

«Pour répondre aux besoins émergents du secteur des MPME, SIDBI a poursuivi ses engagements de développement, notamment en alimentant des missions nationales via des portails numériques, en mettant en place des unités de gestion de projet dans 11 États pour renforcer l’écosystème, en soutenant 1700 femmes entrepreneures dans 7 États, en définissant jusqu’à 100 Swavalamban Connect Kendras pour attiser les aspirations des jeunes/populations déplacées, ainsi que la mise en place du Swavalamban Crisis Responsive Fund pour les MPME », a déclaré Sivasubramanian Ramann, président et directeur général de SIDBI dans un communiqué.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

La banque a également signalé une diminution du ratio des actifs non productifs bruts (GNPA) de 45 pb, passant de 0,63 à 0,18 pour cent, de 1 040,84 crore de Rs à 282,31 crore, et le ratio NPA net (NNPA) a diminué de 28 pb par rapport à 0,40. pour cent à 0,12 pour cent, au 31 mars 2021 – de Rs 658,64 crore à Rs 185,25 crore. Le ratio de couverture des provisions (PCR), qui représente le pourcentage des fonds d’une banque mis de côté pour les pertes en raison de créances irrécouvrables, s’est amélioré de 14,89 % à 93,24 % au 31 mars 2021, par rapport à mars 2020.

SIDBI avait récemment affecté Rs 200 crore à ses nouveaux programmes Shwas et Arog pour les MPME fabriquant des produits liés à Covid destinés aux MPME, tels que la fabrication de bouteilles d’oxygène, d’oxygénérateurs, de concentrateurs d’oxygène, d’oxygène liquide, de crédit pour les MPME dans la fabrication de produits ou la fourniture services qui sont directement liés à la lutte contre Covid, y compris les oxymètres de pouls, les médicaments autorisés, etc. La banque avait réorganisé le mois dernier son programme de liquidité pour les MPME touchées par Covid – Soutien de liquidité par injection urgente de fonds via la fenêtre de financement direct (LIQUID) 1.0 pour activer le terme prêts à ses clients existants dans le but d’exécuter de nouvelles commandes, d’acheter des matières premières, des machines et des équipements, d’apurer les créanciers impayés, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.