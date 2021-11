Siddaramaiah a déclaré qu’il a été allégué qu’un important leader du BJP avait reçu Bitcoin en contrepartie pour avoir négocié la libération de Hemant Muddappa lorsqu’il a été arrêté avec Sri Krishna. (PTI)

Le chef du Congrès et ancien ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a accusé aujourd’hui le BJP d’avoir tenté de détourner l’attention des allégations de corruption en faisant glisser le nom de son fils décédé dans l' »escroquerie Bitcoin » et a demandé une enquête judiciaire par la Cour suprême pour découvrir la vérité.

« Le BJP essaie de cacher sa corruption en apportant le nom de mon fils décédé. J’exhorte Karnataka CM à ordonner une enquête judiciaire par la Cour suprême pour enquêter sur l’escroquerie Bitcoin, y compris notre terme », a-t-il déclaré dans une série de tweets aujourd’hui.

Siddaramaiah a déclaré que le BJP soulevait des allégations personnelles pour poursuivre son programme. « Cela fait 5 ans que mon fils nous a quittés mais notre famille est toujours en deuil. Il est regrettable qu’il ne puisse pas répondre aux allégations le concernant. Le BJP essaie de devenir personnel pour poursuivre son sale programme en politique… Le BJP a allégué que mon fils Rakesh avait été vu avec l’ami de Sri Krishna, Hemant Muddappa. Alors comment interpréter la photo de Narendra Modi avec Nirav Modi lors du Forum économique mondial 2018 ? » a demandé Siddaramaiah en partageant la photo.

Siddaramaiah a déclaré qu’il a été allégué qu’un important leader du BJP avait reçu Bitcoin en contrepartie pour avoir négocié la libération de Hemant Muddappa lorsqu’il a été arrêté avec Sri Krishna. « Nalinkumar Kateel sait peut-être qui est ce chef », a déclaré Siddaramaiah.

.@BJP4Karnataka essaie de cacher leur corruption en apportant le nom de mon fils décédé. J’exhorte @CMofKarnataka à ordonner une enquête judiciaire par la Cour suprême pour enquêter sur l’escroquerie #Bitcoin, y compris notre mandat. – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 18 novembre 2021

Kateel est le chef du BJP du Karnataka où une escroquerie Bitcoin multi-crore a fait surface au Karnataka avec le pirate informatique Srikrishna Ramesh au centre. Après avoir arrêté Ramesh, la police a affirmé lui avoir récupéré 31 bitcoins d’une valeur de 9 crores de roupies. Ramesh est accusé d’avoir piraté trois bourses de bitcoins, certains sites Web de poker ainsi que le site Web d’approvisionnement électronique du gouvernement du Karnataka, entre autres portails. Au cours de l’enquête, il avait affirmé qu’un certain Hemanth Mudappa lui avait donné des détails sur deux des comptes du site Web d’approvisionnement électronique du Karnataka.

.@BJP4Karnataka a allégué que mon fils Rakesh a été vu avec l’ami de Sri Krishna, Hemant Muddappa. Alors comment interpréter la photo de @narendramodi avec Nirav Modi lors du Forum économique mondial 2018 ? pic.twitter.com/Gps8q52rxY – Siddaramaiah (@siddaramaiah) 18 novembre 2021

La semaine dernière, le secrétaire général du Congrès Randeep Singh Surjewala avait allégué que la taille de l’escroquerie pourrait être bien plus importante que prévu et a affirmé que des transactions illégales d’une valeur de Rs 5240 crore avaient eu lieu le 1er décembre 2020 et le 14 avril 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.