Siddhartha Lal reconduit dans ses fonctions de directeur général d’Eicher Motors

Eicher Motors a annoncé la reconduction de Siddhartha Lal en tant que directeur général avec effet au 1er mai 2021. Ce développement intervient après que les actionnaires de la société ont rejeté la proposition il y a une semaine. La décision a été prise lors de la 39ème Assemblée Générale du 17 août 2021. Le Conseil va maintenant revenir à l’approbation des actionnaires par scrutin postal.

La semaine dernière, les actionnaires avaient voté contre la proposition principalement en raison de l’augmentation proposée de la rémunération de Lal.

Compte tenu du contexte de la rémunération réelle versée au directeur général au cours des années précédentes, le conseil d’administration a maintenant approuvé une structure de rémunération révisée pour le directeur général, avec un plafond maximum de 1,5% des bénéfices, a indiqué la société.

A lire aussi : Vinod Dasari quitte son poste de PDG de Royal Enfield

« L’augmentation de la rémunération au cours de l’exercice 2021 est conforme à l’augmentation moyenne de 9,7 % accordée à tous les employés de l’entreprise pour l’année. La médiane, qui est une mesure de tendance centrale, est influencée par les entrées et les sorties d’employés », a noté Manvi Sinha, administrateur indépendant d’Eicher Motors et président du comité de nomination et de rémunération.

Dans des nouvelles connexes, Vinod K Dasari plus tôt ce mois-ci a démissionné de ses fonctions de directeur général (PDG) de Royal Enfield et de directeur exécutif du conseil d’administration d’Eicher Motors à compter du 13 août.

La décision de Dasari de passer à autre chose est de consacrer du temps et de l’énergie à poursuivre sa passion et son ambition en matière de soins de santé abordables. Il a récemment créé et inauguré un hôpital à but non lucratif à Chennai et a l’intention de consacrer son temps à la cause de la construction d’établissements de santé abordables et accessibles.

