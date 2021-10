Siddhartha révèle un secret sur son bébé !!

La réalité est que nous sommes tous heureux de cette nouvelle ! Siddhartha est déjà papa, et on vous raconte quelques détails que le chanteur a dévoilés ! Tu es prêt? Tout en détail ici à Music News ! La réalité est que, tout comme Yuya l’a découvert, nous tous en entendant cette merveilleuse nouvelle n’ont fait qu’être heureux pour ce beau couple. Siddhartha et Yuya se sont avérés au fil du temps être un couple fort et très mature, maintenant qu’ils ont cette toute nouvelle opportunité entre leurs mains, nous sommes sûrs qu’ils seront de grands êtres humains en tant que parents. Yuya a révélé le 12 octobre une photographie sur laquelle on peut voir la petite main de son bébé, « Mar », et on peut voir à quel point Siddhartha a été vraiment émue par cette nouvelle, « Je me suis toujours sentie comme une navigatrice, parfois je me sentais comme un naufragé et Je n’ai jamais su où ta marée m’emmenait… Maintenant je comprends que je n’étais pas perdu, mais que les vagues me rapprochaient d’un amour infini. Dans ces images, trois cœurs battent, la vie nous a donné une nouvelle vie et nous sommes heureux et reconnaissants de votre arrivée, Mar. Je t’aime @yuyacst. PS : C’est un garçon. » C’est ainsi que nous avons découvert que Siddhartha serait père et il s’est avéré qu’être père l’a énormément occupé. Le 29 septembre, Siddhartha a écrit : « Une nouvelle mer est née ! Nous sommes heureux de cette nouvelle et nous espérons que cette famille s’agrandit encore plus ! Nos pensées vous accompagnent !

