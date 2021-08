Side-scroller Castlevania: Grimoire of Souls arrive bientôt sur Apple Arcade

Après un lancement en douceur au Canada puis une mise en conserve totale, Castlevania: Grimoire of Souls revient maintenant sur l’App Store. Sauf que cette fois, le jeu gratuit sera entièrement gratuit et fera partie de l’écurie croissante de titres Apple Arcade.

Selon Apple, le jeu arrivera “bientôt” sur Apple Arcade et sera donc exempt de publicités et d’achats intégrés. C’est quelque chose qui ne pouvait pas être dit sur le jeu tel qu’il était initialement prévu.

Découvrez la bande-annonce de ce lancement en douceur en 2020.

Castlevania: Grimoire of Souls de Konami Digital Entertainment est une version rafraîchissante du populaire jeu d’action à défilement horizontal Castlevania, lancé exclusivement sur Apple Arcade. Le jeu propose des conceptions de personnages et de la musique de célèbres créateurs de séries, Ayami Kojima et Michiru Yamane. Les joueurs se lanceront dans une nouvelle aventure alors qu’ils se frayent un chemin à travers l’armée de Dracula en utilisant une variété d’attaques, d’armes et de mouvements de personnages uniques. Ils choisiront parmi une liste de personnages emblématiques à maîtriser, notamment Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria et bien d’autres à venir.

On ne sait pas exactement quand nous devrions nous attendre à ce que le nouveau jeu arrive, mais “bientôt” signifie normalement quelques semaines dans le pays Apple Arcade. Vous aurez besoin d’un abonnement Apple Arcade de 4,99 $ pour jouer bien sûr, mais avec plus de jeux ajoutés presque chaque semaine, cela semble un petit prix à payer.

