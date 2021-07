Side Up ‘Sunny’: Célébrer Nashville Soul Man Bobby Hebb

Il a écrit et enregistré une chanson soul classique qui a été reprise par des centaines d’artistes, de La renommée de Georgie à Del Shannon, et de Wilson Pickett à les quatre sommets. C’était le polyvalent Bobby Hebb, l’homme R&B de Nashville né le 26 juillet 1936, qui nous a donné “Sunny”.

Hebb s’est produit sur scène avant même d’être à la maternelle, et lorsqu’il a écrit “Sunny”, l’inspiration est venue peut-être au moment le plus sombre de sa vie. C’était en novembre 1963, lorsque le président Kennedy a été assassiné. À peine 24 heures plus tard, le frère de Hebb, Harold, ou Hal (avec qui il avait formé un numéro de chant et de danse lorsqu’il était petit) a été tué lors d’une bagarre dans leur ville natale.

Pour l’aider à traverser des expériences aussi sombres, Hebb a décidé de se concentrer sur le positif et de créer une chanson qui célébrait les moments heureux. Son sentiment optimiste et sa mélodie entraînante, entremêlés d’un peu de rêverie poignante, se sont rapidement imposés. “Sunny” a été enregistré pour la première fois par l’artiste japonaise Mieko Horota, en 1965, avant que Bobby ne coupe sa version de la chanson pour Philips et ne la publie en avril 1966.

Le single est allé au n°3 du R&B, au n°2 de la pop (pendant deux semaines, juste derrière « Summer In The City » de Lovin’ Spoonful) et au n°12 au Royaume-Uni. La couverture rapide de Georgie Fame est entrée dans les charts britanniques seulement deux semaines plus tard; les deux interprétations figuraient dans le Top 15 en même temps, et Fame’s a culminé à la 13e place.

Rien qu’en 1966, il y avait au moins 11 autres couvertures très médiatisées de “Sunny”. La chanson a prouvé sa polyvalence pour être interprétée en R&B (Pickett, Billy Preston, Della Reese, Chuck Jackson) et pop (Shannon, Cher, Manfred Mann, Bobby Vee, Chris Montez, John Walker de les frères Walker, et le Britannique Alan Bown Set).

Les couvertures et les redevances ont continué à s’accumuler pour Hebb en 1967, lorsqu’il y a eu une trentaine de nouvelles prises de la mélodie, dont celles d’Andy Williams, Springfield poussiéreux, Nancy Wilson, Booker T et les MG, Trini Lopez et même Robert Mitchum.

Frank Sinatra a donné à la chanson son sceau d’approbation dans sa collaboration avec Duke Ellington en 1968, tout comme Motown via les quatre sommets et Stevie Wonder. Leur ancienne signature Mary Wells l’a également fait cette année-là, avec Shirley Bassey, la star du country Eddy Arnold et tout le monde, de Frankie Valli à Leonard Nimoy.

Des remakes de “Sunny” ont continué à émerger sur une base presque annuelle, y compris des lectures de James Brown, Marvin Gaye, le tube britannique d’Herb Alpert et Boney M en 1976. En 2014, Bryan Adams l’a choisi pour son album de reprises de Tracks Of My Years. En avril 2020, Billie Eilish et Finneas ont fait un autre compliment à la chanson en l’exécutant sur la diffusion en direct All-Star One World: Together At Home.

Hebb n’a peut-être jamais répété le succès de “Sunny”, mais son album du même nom de 1966 vaut la peine d’être étudié, en particulier pour le contagieux “Love, Love, Love”, qui est devenu une entrée tardive dans le Top 40 britannique en 1972. Il a également fait à la fois le pop et le R&B Top 40 aux États-Unis avec un autre morceau de l’album, une belle version du country n°1 de Porter Waggoner en 1955 “A Satisfied Mind”. Bobby est décédé en 2010 à l’âge de 72 ans.

