sidechain compatible avec Ethereum lancé ⋆ Crypto new media

SmartBCH, la chaîne latérale Bitcoin Cash compatible Ethereum, a annoncé la lancement de ses trois premiers nœuds.

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons lancé avec succès smartBCH avec trois nœuds comme validateurs de genèse : @btccom_official , @ViaBTC et @realMatrixport. Nous apprécions toute l’aide de la communauté #BCH ! https://t.co/Umv6fGoeSY@wangkui0508 @JihanWu @rogerkver – smartBCH (@SmartBCH) 31 juillet 2021

SmartBCH est désormais opérationnel avec les nœuds de validation de BTC.com, ViaBTC et Matrixport. D’autres validateurs seront élus par les mineurs à l’avenir.

SmartBCH a de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les opérations d’EVM et faciliter le travail des développeurs dApp, et il réorganise les transactions de manière pseudo-aléatoire pour empêcher les validateurs de trier les transactions de manière plus rentable.

En outre, l’équipe de développement a également annoncé qu’elle publiera bientôt des guides pour les propriétaires de BCH afin de les aider à expérimenter la nouvelle chaîne latérale et à transférer des pièces avec la passerelle actuelle.

L’objectif de smartBCH est d’explorer de nouvelles idées pour débloquer de nouvelles possibilités, car sa compatibilité avec l’EVM et l’API Web3 d’Ethereum offre un débit élevé pour les dApps qui veulent être rapides, sécurisées et décentralisées.

Par exemple, le la présence de protocoles DeFi sur Bitcoin Cash pourrait être renforcéeré.

Une sidechain pour Bitcoin Cash le jour de son anniversaire

Ce lancement a coïncidé avec la veille du quatrième anniversaire de la naissance de Bitcoin Cash, le premier août.

En fait, BCH est né le 1er août 2017 en tant que fork de bitcoin, et a par la suite été à son tour fork deux fois, avec BSV (Bitcoin Satoshi’s Vision) et BCHA (Bitcoin Cash ABC).

Cependant, parmi ces fourchettes, BCH est certainement la plus performante, comme en témoigne sa capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars, contre environ deux milliards et demi pour BSV et un seul milliard pour BCHA. Bitcoin (BTC), en revanche, dépasse les 700 milliards de dollars de capitalisation boursière.

BCH devient quelque chose de différent de BTC, étant plus une plate-forme pour le développement d’outils décentralisés qu’un actif financier à caractère déflationniste.

Au cours des quatre dernières années, plusieurs projets ont été développés sur BCH avec la création de nouveaux instruments cryptographiques, bien que le prix n’en ait pas beaucoup profité.

La valeur actuelle du Bitcoin Cash est d’environ 530 $, et est toujours très inférieur à son sommet de 3 785 $ en décembre 2017. Cependant, il a augmenté de 86 % au cours de la dernière année, après être tombé à un creux de 76 $ en décembre 2018.

Pour célébrer son quatrième anniversaire, Satoshi’s Angels a décidé d’organiser un live stream commémoratif au cours duquel un airdrop de BCH aura lieu un jour avant l’événement.