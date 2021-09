‘Sidelined’ Tej Pratap lance une nouvelle tenue étudiante; Le BJP l’appelle “faux élève”, allègue des préjugés dans la famille

Le BJP a déclaré que le RJD supremo ne tenait pas compte de l’ancienneté dans sa propre famille et gardait de force sa fille aînée Misa Bharti et son fils aîné Tej Pratap hors de la famille.

Au milieu de sa lutte en cours avec son frère Tejashwi Yadav et après avoir été apparemment mis à l’écart au sein de la famille, Tej Pratap Yadav a lancé une nouvelle organisation étudiante nommée Chhatra Janshakti Parishad.

Parlant de la nouvelle tenue étudiante, qui serait parallèle à Chhatra RJD, Tej Pratap a déclaré : « Cela renforcera le parti jusqu’au niveau du village et mobilisera les jeunes à l’intérieur et à l’extérieur de l’État.

Tej Pratap a fait de ses partisans les principaux responsables de la nouvelle tenue – Prashant Pratap en tant que président et Aryan Rai en tant que vice-président. « J’ai recherché les bénédictions de mon père (Lalu). Janshakti Parishad travaillera en tant que filiale de RJD », a-t-il déclaré.

Alors que Tej Pratap et le RJD ont officiellement déclaré qu’il n’y avait aucune politique impliquée dans le développement, cette décision est considérée par beaucoup dans les cercles politiques comme un contre-pied à la décision prise le mois dernier par le président de l’unité d’État du RJD, Jagdanand Singh, de destituer Aakash Yadav, un proche collaborateur de Tej Pratap, en tant que président de Chhatra RJD. Un Akash vexé a récemment rejoint le LJP.

Profitant de l’occasion pour frapper Lalu Yadav, le BJP a déclaré que le RJD supremo n’a pas tenu compte de l’ancienneté dans sa propre famille et a tenu de force sa fille aînée Misa Bharti et son fils aîné Tej Pratap à l’écart de la famille et de la politique et a remis l’héritage politique à son fils cadet Tejashwi Yadav.

« Celui qui a été lésé dans la famille se battra pour son existence et on voit Tej Pratap exprimer à plusieurs reprises cette frustration. Tej Pratap a maintenant formé sa nouvelle organisation au nom des étudiants, mais malheureusement lui-même n’a pas reçu une bonne éducation correctement. Maintenant, ce faux étudiant dirigera-t-il l’organisation des étudiants ? » a déclaré le porte-parole du parti, Nikhil Anand.

Le développement intervient au milieu de l’impasse en cours entre Tej Pratap et Jagdanand Singh. Auparavant, Singh voulait quitter son poste et avait même cessé de se rendre au bureau du RJD, mais il a ensuite été persuadé par Tejashwi Yadav.

Tejashwi a également donné un message clair à Tej Pratap la semaine dernière lorsqu’il a déclaré que tout le monde doit « suivre la discipline de parti ».

