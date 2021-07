Sideshow dévoile The Dude Sixth Scale Figure de The Big Lebowski .

Sideshow a dévoilé la figurine The Dude à l’échelle 1:6 qui s’inspire de la ressemblance de Jeff Bridges dans la comédie policière classique des frères Coen de 1998 Le grand Lebowski. L’objet de collection est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 250 $; Vérifiez le ici…

Vous pouvez l’appeler The Dude, His Dudeness, Duder ou El Duderino si vous n’aimez pas la brièveté. Cette figurine de collection détaillée présente la ressemblance de l’acteur Jeff Bridges dans le rôle de l’emblématique Jeffrey “The Dude” Lebowski du film culte culte The Big Lebowski. Vêtu de son plus beau paresseux, The Dude présente une tenue en tissu soigneusement adaptée composée d’une chemise blanche à col en V, d’un pantalon à cordon de serrage et de son pull signature. La silhouette comprend un sous-vêtement rembourré pour compléter sa silhouette et le look est complété par une paire de sandales transparentes aux pieds.

Grèves et gouttières, hauts et bas – La figurine Dude Sixth Scale est un objet de collection articulé et articulé avec un certain nombre d’accessoires et de fonctions d’échange vous donnant un contrôle total sur votre écran. La figurine comprend neuf mains différentes, dont une paire de mains de préhension, une paire de mains tenant une tasse, deux paires uniques de mains gestuelles et une main de boule de bowling. Il y a une boisson ici avec quatre accessoires de boisson blancs russes uniques, plus une paire de lunettes de soleil, un sac de bowling en tissu et une boule de bowling pour encore plus d’options de pose. Un support de figurine sur le thème du tapis relie vraiment cette pièce, faisant de The Dude un incontournable pour les fans du film inoubliable.

SUPPORT MYTHE FLICKERING: Commandez via Sideshow

L’édition exclusive de The Dude Sixth Scale Figure comprend une main fumante à échanger supplémentaire, vous offrant une option d’affichage supplémentaire pour permettre à Lebowski de se détendre et de se détendre sur votre étagère.

C’est un objet de collection très complet. Vous savez, beaucoup d’entrées, beaucoup de sorties, beaucoup de ce que vous avez. Ramenez à la maison The Dude Sixth Scale Figure pour votre collection aujourd’hui !