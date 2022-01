Sidewalk Bridge Pro d’Amazon par Ring étend le réseau maillé aux lieux publics

Après être devenu très silencieux sur son réseau de connectivité Sidewalk autrefois tant vanté, Amazon commence 2022 en trombe. Aujourd’hui, il a lancé l’Amazon Sidewalk Bridge Pro alimenté par Ring (cela ne sort-il pas de la langue ?).

Ce pont de qualité professionnelle est conçu pour étendre le réseau sans fil à faible bande passante et longue distance dans les espaces publics, tels que les parcs urbains, les parcs d’État, les centres-villes, les universités, les entreprises et d’autres endroits où il n’y a probablement pas de beaucoup d’appareils Ring et Echo traînent.

« La vision à long terme de Sidewalk est de favoriser la prolifération d’objets intelligents et connectés », a déclaré Stefano Landi, directeur d’Amazon Sidewalk, dans une interview avec The Verge. « Aujourd’hui, la connectivité est le plus grand défi pour les appareils. » La connectivité cellulaire est trop chère et la couverture Wi-Fi et LoRaWAN est limitée, explique Landi. « Pour aider l’ensemble de l’écosystème, un réseau ouvert comme Sidewalk, disponible partout, était nécessaire. »

Le Sidewalk Bridge Pro est conçu pour être utilisé par les entreprises, les municipalités et d’autres grandes organisations.Image : Amazon

Pour promouvoir les avantages de cette expansion d’Amazon Sidewalk au-delà du résidentiel, Amazon s’est associé à l’Arizona State University et à Thingy pour lancer des programmes pilotes. L’université utilise le pont dans ses recherches sur les villes intelligentes, et le fabricant d’appareils de surveillance de la qualité de l’air Thingy le déploie pour connecter ses systèmes de qualité de l’air dans les zones sauvages où les pompiers luttent contre les incendies de forêt.

« Nous avons conçu Thingy AQ pour des emplacements très éloignés, où l’efficacité énergétique et la portée étaient essentielles pour les opérations de lutte contre les incendies, et nous utilisons LoRa depuis le premier jour », a déclaré Scott Waller, PDG et co-fondateur de Thingy. « Amazon Sidewalk Bridge Pro nous apporte la puissance de LoRa dans un grand nombre d’emplacements nécessaires, une intégration facile avec nos applications existantes dans Amazon Web Services et une sécurité fiable pour les appareils et les applications. »

Landi affirme que Sidewalk a acquis une forte couverture résidentielle dans plus de 100 grandes régions métropolitaines depuis sa mise en service en juin 2021. Là, son objectif principal est d’étendre la connectivité pour les appareils domestiques intelligents.

« Nous pensons que Sidewalk est le type de réseau qui va stimuler l’innovation. »

Alors que la maison intelligente sort de la maison, vers l’éclairage paysager, les capteurs de mouvement extérieurs, les contrôleurs de porte de garage et le suivi des animaux, ces gadgets peuvent avoir du mal à maintenir une connexion au Wi-Fi d’une maison. Sidewalk peut étendre la plage de fonctionnement à faible bande passante de ces appareils.

Dans les maisons, la plupart des haut-parleurs intelligents Echo et certaines caméras Ring agissent comme des ponts de trottoir, ce qui lui permet de consommer un peu de la bande passante de chaque appareil pour alimenter son réseau (qui utilise Bluetooth Low Energy, 900 MHz LoRa et d’autres fréquences). Plus vos voisins sont équipés de ponts-trottoirs, plus le réseau est solide. Les utilisateurs d’appareils Echo peuvent choisir d’activer Sidewalk lorsqu’ils configurent leur haut-parleur et de l’activer ou de le désactiver à tout moment.

Le Sidewalk Bridge Pro pourrait étendre davantage cette connectivité de quartier tout en utilisant moins d’appareils. Il s’agit d’un appareil robuste et résistant aux intempéries, conçu pour être déployé par les entreprises et les municipalités et utilisé à l’extérieur. Un endroit idéal serait au sommet des bâtiments, dit Landi. Là, il peut capter n’importe quel signal de trottoir de la même manière que votre smartphone se connecte à une tour cellulaire. Donc, si Fido court au parc de la ville pour se promener, vous pouvez toujours le trouver.

Dans des scénarios idéaux, le Sidewalk Bridge Pro a une portée allant jusqu’à cinq miles, et il doit être connecté via Wi-Fi ou Ethernet (PoE) avec l’option de connectivité cellulaire. Il nécessite une alimentation secteur mais dispose d’une batterie de secours intégrée.

« C’est l’année numéro deux de Sidewalk, et ça va être un long voyage », dit Landi. « Mais nous pensons que c’est exactement le type de réseau qui va stimuler l’innovation. Notre North Star est de connecter des milliards d’appareils tiers. Landi considère Sidewalk comme un réseau permettant aux développeurs de construire des appareils sur ce qu’ils ne pouvaient pas fabriquer auparavant, en raison des problèmes de coûts associés aux options de connectivité actuelles.

Mais si les développeurs veulent construire pour Sidewalk, il doit s’agir d’un réseau robuste, et le Bridge Pro est un pas dans cette direction. Amazon souhaite que les entreprises et les municipalités s’associent pour déployer le pont. Il n’y a pas encore de prix disponible, cependant, car la façon dont il arrivera sur le marché est encore indécise, dit Landi.