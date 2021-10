Sidhu revient au Kapil Sharma Show ? Voici ce que “plus inquiet que le Congrès” a déclaré Archana Puran Singh

Réagissant au troll constant qu’elle n’a pas de rôle à jouer dans la série mais à rire, l’actrice a répondu : “Je ne peux pas m’empêcher de rire car il y a toutes sortes de blagues écrites par l’équipe de Kapil (Photo : Instagram/ Archana Puran Singh )

Archana Puran Singh a revendiqué la présidence de Navjot Singh Sidhu dans le populaire The Kapil Sharma Show lorsque ce dernier a quitté l’émission pour se consacrer à plein temps à la politique. Les comédiens du spectacle ont été vus faire des blagues, disant que Sidhu pourrait vouloir revenir au spectacle pour récupérer sa chaise. Sidhu, comme nous le savons tous, était le premier juge de l’émission. Il a quitté la série à mi-chemin pour faire de la politique. Maintenant, lorsque Sidhu a démissionné de son poste de chef du Congrès du Pendjab, il y a eu tellement de mèmes sur son retour à la présidence en tant que juge. Archana Puran Singh s’est également attrapée dans la guerre des mèmes et a fini par en partager un elle-même en disant : « Je suis plus inquiète que le Congrès », appelant le moment « Kissa kursi ka ».

Quand Archana Puran Singh a été interrogée sur sa réaction à la démission de Sidhu, elle a dit que ce n’était pas si grave pour elle. Elle a ajouté : « Si Sidhu revient, cela me donnera une chance de saisir d’autres opportunités. “J’aurai de nombreuses autres options à explorer au cas où il reviendrait dans la série”, a déclaré l’actrice et personnalité de la télévision de 59 ans à Time Of India. « Je ne le prends pas au sérieux. Je m’en fiche”, a-t-elle également ajouté.

Réagissant au troll constant qu’elle n’a pas de rôle à jouer dans la série mais à rire, l’actrice a répondu : “Je ne peux pas m’empêcher de rire car il y a toutes sortes de blagues écrites par l’équipe de Kapil. Et, les blagues sont drôles aussi ». Les gens devraient venir sur les plateaux et regarder qu’il n’est pas facile de s’asseoir pendant 6 à 7 heures d’affilée dans la même position, face à la caméra et à la scène. Je suis assis en permanence pendant 4 à 7 heures sous le même angle sur ce canapé, face à la scène, aux gens, j’écoute chaque blague qui se passe sur scène et j’y réagis en conséquence. L’actrice, cependant, a également fait l’éloge de la série en disant que cela me fait rire et que j’aime réagir à ces gags.

