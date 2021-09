Sidhu, un « homme dangereux », se battra bec et ongles pour l’empêcher de devenir le Pendjab CM : Amarinder Singh

in

Amarinder Singh a déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu aux élections législatives de 2022 du Pendjab pour contrecarrer la tentative de ce dernier de devenir le visage CM de l’État.

Quelques jours après avoir démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh a déclaré mercredi qu’il combattrait l’élévation du chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu au poste de ministre en chef, ” bec et ongles “, et était prêt à faire aucun sacrifice pour sauver le pays d’un tel “homme dangereux”.

Dans une série d’entretiens avec les médias, Singh a déclaré qu’il opposerait un candidat fort à Sidhu aux élections législatives de 2022 du Pendjab pour contrecarrer la tentative de ce dernier de devenir le visage CM de l’État.

Il a qualifié Sidhu de “maître de théâtre”, l’accusant de se comporter comme un “Super CM” avec le nouveau ministre en chef, Charanjit Singh Channi, “simplement hochant la tête”. Il a également affirmé que le Pendjab est désormais dirigé par le parti de Delhi, selon un communiqué de presse publié par un assistant qui a résumé ses interactions avec les médias.

“J’étais prêt à partir après la victoire mais jamais après une défaite”, a déclaré Singh. Il a révélé qu’il avait offert sa démission à Sonia Gandhi trois semaines plus tôt mais qu’elle lui avait demandé de continuer. “Si elle m’avait juste appelé et m’avait demandé de démissionner, je l’aurais fait”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”en tant que soldat, je sais comment faire ma tâche et partir une fois que je suis rappelé”.

Il s’est également fortement opposé au fait d’être soumis à l’humiliation en convoquant une réunion du Parti législatif du Congrès de manière secrète, sans le mettre de confiance. Il a dit qu’il avait même dit à Sonia qu’il était prêt à démissionner et à permettre à quelqu’un d’autre de prendre la relève en tant que CM après avoir mené le Congrès à une autre victoire écrasante au Pendjab. “Mais cela ne s’est pas produit, alors je vais me battre.”

« Priyanka et Rahul sont comme mes enfants. Cela n’aurait pas dû se terminer comme ça. Je suis blessé », a déclaré le vétéran du Congrès.

«Je n’aurais pas emmené des députés sur un vol à destination de Goa ou d’un autre endroit. Ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Je ne fais pas de gadgets et les frères et sœurs Gandhi savent que ce n’est pas ma façon de faire », a-t-il déclaré, en référence possible à d’autres États où les CM ont eu recours à des démonstrations de force. Les « enfants Gandhi » sont assez « inexpérimentés » et leurs conseillers les « trompent » clairement, a-t-il déclaré.

Indiquant qu’il gardait toujours ses options politiques ouvertes, l’ancien ministre en chef a déclaré qu’il parlait à ses amis avant de décider de sa future ligne de conduite. “Vous pouvez être vieux à 40 ans et jeune à 80”, a-t-il plaisanté, précisant qu’il ne considérait pas son âge comme un obstacle.

Sur les allégations d’inaccessibilité, le capitaine Amarinder a déclaré qu’il avait été élu sept fois au Vidhan Sabha et deux fois au Parlement. “Il doit y avoir quelque chose qui va bien avec moi”, a-t-il fait remarquer, ajoutant que la direction du Congrès avait manifestement décidé de faire le changement (au Pendjab) et essayait de monter un dossier.

S’en prenant à Sidhu & Co. au sujet d’allégations de ne pas avoir pris de mesures contre les ministres impliqués dans la mafia minière, il a plaisanté : « Ces mêmes ministres sont maintenant avec ces dirigeants !

Singh a démissionné de son poste de ministre en chef samedi, après avoir été enfermé dans une lutte acharnée pour le leadership pendant des mois avec Sidhu. Le lendemain, Singh a été remplacé par Charanjit Singh Channi, un Dalit Sikh dont la sélection juste avant les élections législatives indique clairement la prise en compte par le parti des équations de castes dans l’État.

