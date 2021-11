Sidney Crosby évite la suspension pour jeu sale et les fans ne sont pas contents

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH ne disciplinera pas Sidney Crosby pour cet incident imprudent et dangereux avec Martin Fehervary des Capitals de Washington.

Tard dans le match de dimanche avec les Penguins de Pittsburgh menés 5-1 contre les Capitals à l’époque, Crosby et Fehervary se sont mêlés l’un à l’autre sous la ligne de but de Washington. Après que Crosby ait tiré au but, Fehervary a patiné avec lui jusqu’au coin pour terminer sa mission défensive sur le jeu. La paire s’est empêtrée l’une dans l’autre et Crosby – au lieu de contourner son adversaire ou de s’arrêter – a projeté violemment Fehervary dans les planches derrière lui.

Crosby n’a pas été pénalisé sur le jeu, mais le point culminant qui a suivi a fait des vagues dans les cercles de hockey alors que les Penguins sont finalement tombés 6-1 face à leurs rivaux de la division métropolitaine.

Crosby a retiré une certaine frustration à son retour dans l’alignement. Stylos vers le bas 5-1 aux majuscules pic.twitter.com/zHD40mg7OW – Brady Trettenero (@BradyTrett) 15 novembre 2021

C’est définitivement un jeu de hockey dangereux là-bas et honnêtement, Crosby devrait mieux le savoir compte tenu de ses antécédents de commotions cérébrales. Je comprends que les frustrations peuvent déborder dans le feu de l’action, mais ce n’est toujours pas un bon look dans l’ensemble. Crosby devra peut-être faire face à de nombreuses pénalités non appelées en tant que star de la LNH – et cela craint, car le livre de règles de la ligue devrait être appelé pour et contre tout le monde – mais cela ne devrait pas l’empêcher de discipliner.

Les amateurs de hockey étaient… peu satisfaits du manque de discipline supplémentaire de la LNH contre Crosby, d’autant plus qu’aucune pénalité n’a été infligée pour le moment.

Sidney Crosby a lancé Martin Fehervary dangereusement dans la bande. Alors naturellement, Tom Wilson est à nouveau tendance. pic.twitter.com/bAwHsO99bl – RMNB (@russianmachine) 15 novembre 2021

Et si on protégeait juste chaque joueur ? C’est une pièce sale et inutile qui n’a eu lieu que parce que Crosby était furieux qu’ils se fassent tuer. Appelez simplement le livre de règles stupide et protégez vos joueurs, assez de cette mentalité d’homme des cavernes. https://t.co/NQPs4V5cFW – Griffin Youngs (@GYoungsNHL) 15 novembre 2021

Cela devrait être une suspension pour Sidney Crosby. Un jeu complètement inutile, inacceptable et imprudent qui n’a pas sa place dans le hockey. https://t.co/gUtqRLKhpp – Ivre Gary Thorne (@drunkgarythorne) 15 novembre 2021