Sidney Poitier : Dans ses propres mots

En tant qu’acteur pionnier pour des générations d’artistes noirs à Hollywood, Sidney Poitier a souvent parlé de son plus grand rôle hors écran.

Poitier, décédé jeudi à l’âge de 94 ans, est entré dans l’industrie cinématographique à une époque où les représentations des Afro-Américains étaient généralement stéréotypées.

Mais Poitier, qui a refusé de jouer de telles caricatures, est devenu une idole en matinée, un acteur oscarisé et l’une des présences à l’écran les plus puissantes et les plus gracieuses de son temps, ouvrant la voie à d’innombrables personnes qui l’ont suivi.

Dans des interviews et dans son autobiographie de 2000, « La mesure d’un homme », Poitier a parlé et écrit sur les difficultés, les responsabilités et l’importance de son ascension historique à Hollywood. Voici des extraits de Poitier dans ses propres mots à travers les années.

Sidney Poitier est décédé jeudi à 94 ans. (Paul Archuleta/FilmMagic)

« Il n’y avait presque aucun cadre de référence pour nous, sauf en tant que personnages stéréotypés et unidimensionnels. … Non seulement je n’allais pas le faire, mais j’avais à l’esprit ce qu’on attendait de moi – pas seulement ce que les autres Noirs attendaient, mais ce que ma mère et mon père attendaient. Et ce que j’attendais de moi-même. … Marcher dans ma vie comme mon propre homme. — D’après une interview de 2000 avec Oprah Winfrey.

« OK, écoutez, vous pensez que je suis si insignifiant ? Alors essayez ceci pour la taille. AUSSI BON que vous. Je me déclare MEILLEUR que vous. — De ses mémoires.

« Je me sentais vraiment comme si je représentais 15, 18 millions de personnes à chaque mouvement que je faisais. » — De ses mémoires.

« C’est un choix, un choix clair. Si le tissu de la société était différent, je crierais au ciel de jouer les méchants et de faire face à différentes images de la vie noire qui seraient plus dimensionnelles. Mais je serai damné si je faites-le à ce stade du jeu. » — Sur l’interprétation de personnages héroïques et altruistes, d’après une interview de 1967.

Sidney Poitier est devenu le premier acteur noir à remporter un Oscar pour un rôle principal après avoir joué dans « Les lis des champs ». Il a remporté le prix en 1964. (John Kisch Archive/.)

« Je peux vous dire ce que je pense de la flak. Pendant longtemps, j’ai eu tous les emplois – une image après l’autre. Et les rôles que j’ai joués étaient très différents de la personne noire moyenne en Amérique à l’époque. Le Ce mec avait toujours un costume, une cravate, une serviette ! Il était médecin, avocat, inspecteur de police. De la classe moyenne. Les personnages ne reflétaient pas la diversité de la vie noire. Je ne sais pas si je n’aurais pas J’avais moi-même des ressentiments, si j’avais été un acteur de l’extérieur qui regardait à l’intérieur. » — Sur la critique de son personnage à l’écran, à partir d’une interview de 1995 avec le Washington Post.

« Dans le script original, je l’ai regardé avec un grand dédain et, enveloppé dans mes idéaux forts, je suis sorti », a-t-il écrit. « Cela aurait pu arriver avec un autre acteur jouant le rôle, mais cela n’a pas pu arriver avec moi. » — Au retour d’une gifle d’homme blanc dans « Dans la chaleur de la nuit » de 1967, extrait de ses mémoires.

« J’étais heureux pour moi, mais j’étais aussi heureux pour les » gens « . Nous, les Noirs, l’avions fait. Nous étions capables. Nous oublions parfois, obligés de persévérer contre vents et marées, que nous sommes capables d’infiniment plus que ce que la culture est encore disposée à créditer à notre compte. — En devenant le premier acteur noir à remporter un Oscar en 1964, d’après ses mémoires.

La famille de l’acteur a publié une déclaration quelques jours après sa mort. « Il n’y a pas de mots pour exprimer le profond sentiment de perte et de tristesse que nous ressentons en ce moment », indique le communiqué. « Nous sommes très reconnaissants qu’il ait pu passer son dernier jour entouré de sa famille et de ses amis. » (LMPC via .)

« Je faisais partie d’une influence que l’on pourrait appeler ouvrant la voie. Mais je n’en étais qu’une partie. J’ai été sélectionné presque par l’histoire elle-même. La majeure partie de ma carrière s’est déroulée dans les années 1960, qui étaient l’une des périodes de l’histoire américaine avec certaines attitudes envers les minorités qui sont restées en vogue. Je ne comprenais pas les éléments qui tourbillonnaient. J’étais un jeune acteur avec un certain talent, une énorme curiosité, un certain type d’attrait. Vous enveloppez tout cela et vous avez un mélange puissant . » — D’après une interview de 1992 avec le Times de Londres.

« Ceux d’entre nous qui partent avant vous regardent en arrière avec satisfaction et vous laissent une simple confiance. Soyez fidèles à vous-mêmes et soyez utiles au voyage. » — Accepter le prix AFI pour l’ensemble de ses réalisations en 1992.