Sidney Poitier décède à 94 ans

L’acteur légendaire Sidney Poitier est décédé à 94 ans, selon TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle.

Le média a confirmé la nouvelle de la mort de l’acteur au bureau du ministre des Affaires étrangères des Bahamas le vendredi 7 janvier 2022. Il est décédé le 6 janvier. Les détails entourant le décès, y compris la cause et le lieu de son décès, ne sont pas encore connus.

Le jour de ses funérailles n’a pas encore été révélé.

Voici tout ce que nous savons sur Sidney Poitier :

Sidney Poitier a été le premier acteur noir à remporter un Oscar

Selon la nécrologie de Poitier du New York Post, la carrière de l’acteur a duré 71 ans et il est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que A Raisin in the Sun, Devine qui vient dîner et Uptown Saturday Night.

Poitier a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement en déménageant des Bahamas à New York à l’âge de 16 ans, selon PBS. Pendant son séjour à New York, il « a trouvé du travail comme concierge à l’American Negro Theatre en échange de cours de théâtre ». Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 1950 lorsqu’il a joué le Dr Luther Brooks dans le film No Way Out, qui était « à charge raciale ».

Poitier a continué à faire tomber les barrières lorsqu’il est devenu le premier acteur noir à être nominé pour un Oscar dans la catégorie Meilleur acteur en 1959. Son rôle dans The Defiant Ones lui a valu un Golden Globe et un BAFTA, selon le média. .

Il ne gagnerait pas l’Oscar pour ce film, mais en 1963, il l’a fait. Son rôle d’Homer Smith dans Lilies of the Field lui a valu un Oscar du meilleur acteur, la première fois qu’un homme noir remportait cet honneur.

Le président Barack Obama a remis à Sidney Poitier la Médaille présidentielle de la liberté en 2009

En 2009, le premier président afro-américain, Barack Obama, a remis à Sidney Poitier la Médaille présidentielle de la liberté.

Il a été honoré pour ses nombreux rôles qui ont discuté et mis en évidence les problèmes raciaux en Amérique.

« J’ai choisi d’interpréter uniquement les parties qui reflétaient la façon dont je me voyais et comment je concevais mon pays », a déclaré Poitier en 2009, selon l’Associated Press.

Les hommages à Sidney Poitier ont inondé les réseaux sociaux lorsque la nouvelle de sa mort a été connue

Sidney Poitier. Quel acteur historique. Unique en son genre. Quel homme magnifique, gracieux, chaleureux et vraiment royal. RIP, Monsieur. Avec amour. (📷Sam Falk / NYT) pic.twitter.com/5ZaKxxPdxw – Jeffrey Wright (@jfreewright) 7 janvier 2022

Les fans, les autres acteurs et les médias ont rendu hommage à l’acteur vendredi.

«Cet homme est une véritable légende, de premier ordre, du plus haut calibre. Une vraie perte. RIP Sidney Poitier », a tweeté le journaliste Oliver Willis. «Je pensais hier que quelqu’un devrait approcher Sidney Poitier pour un dernier entretien avant qu’il ne soit trop tard. RIP un pionnier », a tweeté un autre journaliste.

« Quel acteur emblématique. Unique en son genre. Quel homme beau, gentil, chaleureux et vraiment royal. RIP, monsieur. Avec amour », a tweeté une autre personne.

« Je suis profondément attristé par le décès de Sidney Poitier. Il avait la rare combinaison de charisme et de compétence qui faisait de lui la star de cinéma parfaite. Son héritage perdure et ouvre la voie à suivre », a tweeté une actrice.

« Regarder Sidney Poitier enfant dans UN RAISIN AU SOLEIL ET DEVINER QUI VENIR DÎNER, c’était comme regarder l’histoire se dérouler. Il a donné son étincelle à de nombreux artistes noirs en raison de la façon dont il a brisé les barrières pendant l’âge d’or à Hollywood. Une véritable légende qui a créé un héritage pour nous tous », a tweeté un fan.

« J’ai déjà posté une photo, mais bien que beaucoup se souviennent de #SidneyPoitier pour sa performance, je veux juste reconnaître qu’il était aussi un juste combattant de la liberté », a tweeté Bakari Sellers avec une photo de Poitier avec Martin Luther King Jr.

