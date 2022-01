Sidney Poitier est décédé à 94 ans

Sidney Poitier, l’acteur et activiste qui a brisé les barrières des couleurs à Hollywood et joué dans certains des films les plus emblématiques jamais réalisés, est décédé.

Le bureau du ministre des Affaires étrangères des Bahamas a confirmé la mort de Sidney à TMZ… cependant, les circonstances entourant son décès ne sont pas encore connues, et nous ne savons pas non plus où il est décédé.

Poitier a été le premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle principal dans « Les Lys des champs » en 1963.

Les rôles de Sidney sont légendaires… mettant en vedette Mark Thackeray dans « To Sir With Love » et le détective Virgil Tibbs dans « In the Heat of the Night » en 1967. Vous savez, il a prononcé la célèbre phrase « Ils m’appellent M. Tibbs. »

Il a également joué dans « Devine qui vient dîner », également sorti en 1967.

Pensez-y… les 3 films incroyables sont sortis la même année.

Poitier était un militant infatigable des droits civiques … il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté en 2009 par président Obama pour son travail.

Poitier, qui a la double nationalité des États-Unis et des Bahamas, a été de 1997 à 2007 ambassadeur des Bahamas au Japon.

Poitier laisse dans le deuil son épouse depuis 45 ans, Jeanne et 6 filles.

Sidney avait 94 ans.

DÉCHIRURE