Sidney Poitier et Harry Belafonte « ont fait autant de mal qu’ils le pouvaient »

C’était dans les années 40, et Sidney Poitier et Harry Belafonte étaient de jeunes hommes travaillant pour l’American Negro Theatre de Harlem. Poitier était concierge et étudiant en art dramatique. Belafonte était un machiniste. Ils y ont tous deux étudié le théâtre. Ils se sont liés autour de leur désir mutuel de faire de plus grandes choses et de leurs racines antillaises communes. Ils se sont juré de travailler ensemble un jour.

C’est ainsi qu’une longue et durable amitié s’est nouée, comme l’a rappelé Belafonte vendredi, peu après la mort de Poitier à l’âge de 94 ans.

« Pendant plus de 80 ans, Sidney et moi avons ri, pleuré et fait autant de mal que nous le pouvions », a déclaré Belafonte, également âgé de 94 ans, dans un communiqué. «Il était vraiment mon frère et mon partenaire pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur. Il a certainement rendu le mien bien meilleur.

En effet, avant même d’apparaître ensemble à l’écran, Poitier et Belafonte ont collaboré sur des travaux plus importants.

L’acteur et chanteur Harry Belafonte avec Sidney Poitier lors de la première à New York du film du réalisateur George Stevens, « The Greatest Story Ever Told », dans lequel Poitier a joué, vers 1965.

(Archives Hulton / .)

Ils étaient tous deux actifs dans le mouvement des droits civiques, livrant un sac d’argent aux volontaires de Freedom Summer (et esquivant le Ku Klux Klan) en 1964. Ils étaient des acteurs clés en coulisses lors de la marche sur Washington en 1963. Même en tant que Belafonte a régné en tant que roi de la Calypso, et Poitier est devenu la première star de cinéma noir grand public, ils étaient, comme l’a dit Belafonte, « essayaient de rendre ce monde un peu meilleur ».

Au moment où ils ont fait équipe sur grand écran, pour le western « Buck and the Preacher » (1972), ils étaient les meilleurs amis, bien que selon certains rapports, ils se soient disputés. « Ils se sont brouillés pendant quelques années au lendemain de l’assassinat de Martin Luther King Jr., selon Poitier, lorsqu’ils n’étaient pas d’accord sur les plans des funérailles de King et sur la question de savoir si cela devrait également inclure un rassemblement de protestation », a déclaré Rick Worland, professeur de cinéma à la Southern Methodist University et auteur du livre « Searching for New Frontiers : Hollywood Films in the 1960s ». Poitier a conseillé de n’avoir que les funérailles, selon son autobiographie de 1980, « This Life ».

Mais ils se sont réconciliés lorsque Belafonte a apporté le scénario de « Buck » à Poitier, et ils ont accepté de partager la vedette et de coproduire. Lorsqu’ils ont déterminé leur choix de réaliser, Joseph Sargent n’était pas l’homme idéal pour le matériel, Poitier est intervenu pour réaliser son premier de neuf films.

L’alchimie entre les deux amis est palpable. Poitier incarne Buck, un chef de wagon et vétéran de l’Union essayant de protéger les anciens esclaves et les Amérindiens à la suite de la guerre civile. Belafonte est le prédicateur rusé, un peu escroc qui accepte néanmoins d’aider son nouvel ami. (Ils ne commencent pas comme des amis : dans leur première scène ensemble, Buck vole le cheval de Preacher tandis que Preacher se baigne nu dans une rivière).

Harry Belafonte et Sidney Poitier dans « Buck and the Preacher ».

(Archives Unies / .)

« Buck and the Preacher » et la collaboration suivante des amis, la comédie d’action « Uptown Saturday Night » de 1974 (également réalisée par Poitier), ont été réalisés au plus fort de la période de « blaxploitation », marquée par des films policiers à bas prix qui n’étaient pas exactement conçus pour élever la course. Mais avec Poitier derrière la caméra et aux côtés de Belafonte, ces films étaient différents. Ils étaient branchés, rusés, drôles et intelligents, jamais bon marché ou vulgaires. Et ils ont marqué une rupture avec le personnage extrêmement populaire des années 60 de Poitier, comme l’appelaient de nombreux wags, « la sainteté de l’ébène ».

Poitier et Belafonte continueraient à se célébrer et à s’élever au fil des ans. Poitier a présenté Belafonte lors de la cérémonie de remise des prix Kennedy Center Honors en 1989. Belafonte a accueilli les distinctions honorifiques à vie de l’American Film Institute de Poitier en 1992. Poitier a présenté la médaille Spingarn à Belafonte aux NAACP Image Awards en 2013. Ils étaient toujours là l’un pour l’autre, chacun racontant le monde sur la grandeur de l’autre.

Maintenant, il n’en reste qu’un. Il n’y aura jamais un autre Belafonte. Et il n’y aura jamais d’autre Poitier.