Sidney Poitier honoré par Halle Berry après « des décennies d’amitié » : « Vous avez laissé une marque indélébile »

Sidney Poitier a reçu un hommage d’une autre icône hollywoodienne après son décès.

L’acteur révolutionnaire est décédé vendredi à l’âge de 94 ans, a confirmé le bureau du ministère des Affaires étrangères des Bahamas à Fox News Digital.

Dans les heures qui ont suivi, les hommages à la défunte star de cinéma ont afflué de la part des fans et des stars.

Parmi ceux-ci, celui de Halle Berry, dont la victoire aux Oscars a fait d’elle la première femme noire à remporter un tel prix dans sa catégorie, parallèlement à la victoire historique de Poitier en 1964.

Pour rendre hommage, Berry, 55 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo réconfortante d’elle et de l’acteur légendaire vêtu de noir.

Elle a commencé sa légende avec une citation du livre de Poitier de 2008 « La vie au-delà de la mesure »: « Un tout petit peu de moi-même est perdu quand mes amis sont partis. »

« Mon cher Sidney, une énorme partie de mon âme pleure à votre décès », a poursuivi Berry dans ses propres mots. « Au cours de vos quatre-vingt-quatorze ans sur cette planète, vous avez laissé une marque indélébile avec votre talent extraordinaire, ouvrant la voie aux Noirs pour être vus et entendus dans la plénitude de qui nous sommes. »

Poitier a été le premier acteur noir à être nominé pour un Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal en 1959 avant de devenir plus tard le premier homme noir à remporter ce prix en 1964 pour son travail dans « Lillies of the Field ».

« Vous étiez un pionnier emblématique; la vôtre était une vie bien vécue », a poursuivi Berry. « J’ai grandi en vous idolâtrant et je me souviendrai toujours du jour où je vous ai rencontré pour la première fois. C’est la seule fois de ma vie où je suis resté sans voix ! charmant alors comme vous le seriez au cours de nos décennies d’amitié à suivre. »

L’actrice a conclu : « Repose en paix, bien-aimé Sidney. Tu es et seras toujours la vraie mesure d’un homme. »

L’hommage de Berry est important, car près de 40 ans après la victoire de Poitier aux Oscars, le sien a fait d’elle la première femme noire à remporter un Oscar pour avoir joué un personnage principal.

La victoire de Berry est survenue en 2002 pour son rôle dans « Monster’s Ball ». Elle reste la seule actrice noire à avoir remporté le prix.

Poitier est resté le seul homme noir à remporter un Oscar pour un rôle principal jusqu’à ce que Denzel Washington remporte le même prix pour son travail dans « Training Day », également en 2002.

Jamie Foxx (« Ray ») et Forrest Whitaker (« Le dernier roi d’Écosse ») sont les deux seuls autres acteurs à remporter le prix.