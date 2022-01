Sidney Poitier, l’acteur afro-américain perd la vie et Hollywood en deuil

Sidney Poitier, acteur afro-américain perd la vie et Hollywood en deuil | .

Le monde du cinéma est en deuil pour la perte d’un personnage historique de l’industrie, le premier grand acteur Afro américain Sidney Poitier a perdu la vie à ses 94 ans l’âge confirmé par le vice-premier ministre des Bahamas.

Le célèbre acteur est devenu la première star de couleur nommé à un prix de la académie avec « Les rebelles » (Fugitives) créé en 1958 et quelques années plus tard réussi à remporter le oscar à Meilleur acteur pour sa grande performance dans « Lys des champs » (Les muguets), 1963.

L’acteur a atteint le notoriété puis jouer divers rôles entre les années 50 et 60, une période très difficile à mettre au garde-à-vous où le racisme existait encore.

Avec ses classiques « Devine qui vient dîner », « Dans la chaleur de la nuit » et « Au professeur avec amour », il a réussi à donner l’exemple et à réussir en tant qu’acteur, cherchant à sortir des stéréotypes.

En plus, je sais aussi qu’aucun autre oscar plus l’année de 2002 avec ses performances extraordinaires et sa dignité, son style et son intelligence.

Dans les réseaux sociaux, des célébrités pleurent la perte et ont décrit que pour beaucoup cela a été un exemple à suivre, Oprah Winfrey a également remercié de le voir connu personnellement et professionnellement en plaçant un message dans lequel il a exprimé qu’il avait une âme afin que il appréciera toujours.

Morgan Freeman, Samuel L. Jackson et Lupita Nyong’o font partie des acteurs qui ont proclamé le renvoyer sur leurs comptes personnels.

Repose en paix Sidney Poitier, le monde du cinéma se souviendra pour toujours de toi et bien plus du mouvement pour l’égalité, nous souhaitons à ta famille et tes amis une prompte démission.