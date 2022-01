Sidney Poitier, le premier acteur noir à remporter un Oscar, est décédé

01/07/2022

Le à 17:53 CET

.

Sidney Poitier, décédé ce vendredi à l’âge de 94 ans, il est devenu, même né à Miami (USA), le le plus célèbre des Bahamas au monde, pays où il a grandi avec sa famille et d’où Il a été ambassadeur au Japon et à l’UNESCO à la fin de sa carrière primée d’acteur et de réalisateur.

L'acteur bahamien bien-aimé et ancien ambassadeur Sir Sidney Poitier est décédé. Il avait 94 ans. Une pièce de Broadway sur la carrière pionnière de l'acteur visionnaire a été annoncée le mois dernier. La mort de Sir Sidney a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères Fred Mitchell.

Doté d’une image élégante devant la caméra, il a joué divers rôles, la plupart d’entre eux briser les stéréotypes envers les personnes de couleur comme lorsqu’il était le fiancé de Spencer Tracy et la fille de Katharine Hepburn dans « Devine qui vient dîner ce soir ».

En plus de sa carrière cinématographique, Il a publié deux autobiographies : « This life » (1982) et « The Measure of a man, a spiritual autobiography » (2000).

Il est né à Miami le 20 février 1927, mais a grandi et a fait ses études avec sa famille, qui étaient des producteurs de tomates, sur l’île de Gato, aux Bahamas.

À 14 ans, il a déménagé à Miami et à 17 ans, il a rejoint l’armée pour servir dans le Seconde Guerre mondiale. Plus tard, en 1943, il se rendit à Harlem, où il exerça divers métiers jusqu’à ce qu’il soit sélectionné par le « American Negro Theatre » et fit ses débuts à Broadway en 1946 dans une petite production intitulée « Lisistrata ».

Il a commencé dans le show business en remplaçant Harry Belafonte dans ‘Days of our youth’. Il fait ses débuts en tant qu’acteur de cinéma en 1950 avec « Un ray de luz » de Joseph Mankiewicz, bien que son premier succès soit « Fugitives », de Stanley Kramer (1958), film pour lequel il est nominé aux Oscars pour le premier temps et avait un globe d’argent.

Pour ‘Los lirios del valle’ (1963), il a remporté un Oscar, un Golden Globe et un Ours d’argent du meilleur acteur principal. Parmi ses autres films les plus connus figurent : ‘Seed of Evil’ (1955),’ Devinez qui vient dîner ce soir’ (1967),’ Dans la chaleur de la nuit’ (1967),’ Classroom rebellion ‘(1967),’ Maintenant, ils m’appellent M. Tibbs « ( 1970), « Une double vie » (1985) et « Tirez pour tuer » (1988).

En tant que réalisateur, il fait ses débuts en 1972 avec « Buck and Preacher », et continue avec « Uptown Saturday Night » (1974), « A warm December » (1973), « Let’s Do it Again » (1975), « A pièce de l’action « (1977) », Stir crazy « (1980) », Crazy for enchères « (1982) », Hanky ​​Panky « (1982) et » Le chacal « (1997).

Sidney Poitier il a été le premier acteur noir – masculin – à recevoir l’Oscar de la meilleure interprétation, pour « Los lirios del valle » (1963). Avant cela, l’actrice noire Hattie McDaniel l’avait déjà réalisé pour « Autant en emporte le vent » (1939).

en 2002, Poitier a reçu l’Oscar d’honneur pour ses brillantes performances, pour sa « présence unique à l’écran » et pour « représenter l’industrie avec dignité, style et intelligence ».

Il a également été distingué avec le Lion d’or à la Mostra de Venise (1962), acteur de l’année pour le « Motion Picture Herald » (1964), prix Kennedy Cultural Center (1995), prix honorifique de l’Actors Guild (2000) et Trumpets Awards Living Legend Award (2002).

Poitier, lauréat du prix Cecil B. deMilleIl a également été scénariste et acteur dans des séries télévisées telles que « Uncle Tom’s Cabin » (1979) avec Jim Brown et Harry Belafonte, « Séparés mais égaux » (1991) et Razas (1999).

Au début des années 1970, il constitue sa propre société de production cinématographique aux côtés d’artistes tels que Paul Newman, Dustin Hoffman et Barbra Streisand.

En 2006, il a remporté le Britannia Award pour une vie consacrée à l’industrie cinématographique internationale, tandis qu’en 1974, il a été fait chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique.

Poitier a été ambassadeur des Bahamas au Japon de 1997 à 2007 (plus tard à vie) et auprès de l’Unesco, et a reçu en 2009 des mains du président des États-Unis, Barack Obama, la Médaille présidentielle de la liberté, la plus importante décoration civile du pays.

En 2014 a assisté à la 86e édition des Oscars et a été chargé de remettre un prix avec l’actrice américaine Angelina Jolie. L’acteur légendaire a reçu en 2016 le Bafta d’honneur.

En 2019, l’acteur de 92 ans a perdu des membres de sa famille après le passage de l’ouragan Dorian dans le nord des Bahamas.

Sidney Poitier, considéré comme « le plus célèbre des Bahamas au monde », donne son nom à un pont à Nassau. Et en 2021, l’Arizona State University a nommé sa nouvelle école de cinéma en son honneur.

Il se maria lors de ses premières noces avec la danseuse Juanita Hardy (1950-1965), mère de ses quatre filles aînées. Puis, en 1976, il a épousé l’actrice canadienne Joanna Shimkus, avec qui il a eu deux autres filles, et avec qui il a formé l’un des mariages les plus solides d’Hollywood.

Que Poitier soit né aux États-Unis était fortuit. Ses parents, citoyens des Bahamas et propriétaires d’une ferme de tomates, se sont rendus à Miami pour vendre la récolte lorsque la femme a accouché prématurément.Poitier est né le 20 février 1927, mais a grandi aux côtés de ses six frères et sœurs à Cat Island, l’humble ville des Bahamas où il passa les dix premières années de sa vie. De là, il a déménagé à Nassau et peu de temps après, il est allé en Floride pour vivre avec l’un de ses frères aînés.

Seulement à ce moment-là il a commencé à voir le racisme qui existait dans ce pays qui commençait à être sa maison, où il est allé avec une demande de sa mère: « Captivez-les, fils. Rendez-les neutres. »

Sans éducation, peu d’argent mais avec la ferme détermination de devenir artiste, Poitier s’est rendu à New York à la recherche d’opportunités, bien qu’au début, il passe plus de temps à faire la vaisselle qu’à apprendre à lire.

En 1945, il entre dans un programme d’éducation théâtrale et, cinq ans plus tard, décroche son premier rôle au cinéma : « Un ray de luz », réalisé par un Joseph L. Mankiewicz qui avait entrepris de faire des films mettant en vedette des artistes afro-américains.

Les titres ultérieurs viendraientou « Graine du mal » (1955), « Où finit la ville » (1957), « Fugitives » (1958), « Une place au soleil », (1961) ou « La clé de la question, les frontières du peau » (1962), avant de remporter l’Oscar et d’enchaîner les trois films qui l’ont confirmé comme un talent transcendant.

Plus tard, dans les années 1970 et 1980, il s’est aventuré dans la réalisation de films tels que « Buck and the Faker » et « Slam Dunk » – avec Gene Wilder et Richard Pryor – bien qu’il ait continué à apparaître dans des œuvres telles que « Shoot to kill « , » Espions sans identité », « Sneakers (The snoopers) » et « The Jackal (Jackal) ».

Son dernier rôle était dans le téléfilm « The Last Brickmaker in America », en 2001, un an avant que la Hollyood Academy ne lui remette l’Oscar d’honneur de Denzel Washington, son grand successeur dans l’industrie.

Poitier est monté sur scène et, après avoir mis la main sur son cœur, a déclaré : « J’accepte ce prix à la mémoire de tous les acteurs afro-américains qui ont combattu avant moi dans les années difficiles », avec la même pose de dignité et de sang-froid avec laquelle ses personnages les plus connus ont été confrontés à l’ignorance et à la haine.

Sa dernière apparition publique était à la 86e édition des Oscars, en 2014, doù il a présenté un prix avec Angelina Jolie; en 2016, il a reçu un Bafta honorifique.