Sidney Powell – Son côté ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

Comme je l’ai dit, l’argument juridique de Sidney Powell était simplement qu’il n’y avait pas de mal même si elle venait d’inventer l’histoire, ce qu’elle déclare ne pas avoir fait. CNN a déformé ce que son mémoire déclare:

«Powell, qui a maintes fois insisté sur des allégations non fondées de fraude électorale sur les ondes et devant les tribunaux, dit maintenant que des gens« raisonnables »n’accepteraient pas ses déclarations comme des« faits »parce que le processus judiciaire n’avait pas encore abouti. C’était un aveu stupéfiant de la part d’une femme qui a servi pendant un certain temps en tant que l’un des principaux lieutenants juridiques de Trump.

CNBC également engagé dans Fake News en disant: «« aucune personne raisonnable »ne croit que les revendications électorales étaient des« déclarations de fait »alors que le bref cite la norme juridique id / p27. La presse de gauche choisit des mots et essaie de dire que Powell a admis que ses déclarations étaient fausses. Nulle part dans le mémoire elle n’admet un tel fait.

J’ai reçu une copie de son mémoire de réponse (lisez ici: Réponse de Powell) et je dois dire que Fake News déforme à nouveau l’histoire. La section pertinente se lit comme suit:

«Toutes les déclarations prétendument diffamatoires attribuées aux défendeurs ont été faites dans le cadre de la procédure normale

processus de règlement de questions d’une importance capitale et d’un immense intérêt public »,

Les gens raisonnables comprennent que «le langage de l’arène politique, comme le langage

utilisé dans les conflits de travail… est souvent vicieux, abusif et inexact. » Watts c.États-Unis, 394

US 705 708 (1969). C’est également un «principe bien reconnu que les déclarations politiques sont

propice à l’exagération et à l’hyperbole. » Planned Parenthood of Columbia / Willamette,

Inc. c. Am. Charbon. of Life Activists, 244 F.3d 1007, 1009 (9th Cir.2001). Étant donné le très chargé

et le contexte politique des déclarations, il est clair que Powell décrivait les faits sur lesquels elle

a fondé les poursuites qu’elle a intentées pour soutenir le président Trump. En effet, les demandeurs eux-mêmes

qualifient les déclarations en cause d ‘«accusations farfelues» et d’ «affirmations farfelues». Identifiant. aux numéros 2, 60,

97, 111. On les qualifie à plusieurs reprises d ‘«invraisemblables par nature» et même d’ «impossibles». Identifiant. à ¶¶

110, 111, 114, 116 et 185. De telles caractérisations des déclarations prétendument diffamatoires en outre

soutiennent la position des défendeurs selon laquelle des personnes raisonnables n’accepteraient pas de telles déclarations comme des faits mais

les considérer uniquement comme des demandes qui attendent d’être testées par les tribunaux dans le cadre du processus contradictoire.

De plus, Sidney Powell a divulgué les faits sur lesquels ses conclusions étaient fondées.

« [W]uand un défendeur fournit les faits qui sous-tendent les déclarations contestées, il est « clair que

les déclarations contestées représentent sa propre interprétation de ces faits, qui[es] le lecteur

libre de tirer ses propres conclusions. »Bauman, 377 F. Supp. 3d à 11 à n. 7 (citations omises). Le

les documents justificatifs des différentes poursuites ont été mis à la disposition du public sur le site Internet de DTR,

comme la plainte l’indique clairement. Voir, par exemple, Compl. aux numéros 6, 77, 82, 85, 87, 89. De même, tous les

les documents relatifs aux poursuites électorales déposées étaient accessibles au public sur les sites Web du

De même, le 23 décembre 2020, selon la plainte, Powell a publié un 270-

document de la page sur le site Web de Zenger News. Elle a ajouté elle-même un lien vers le site Web de Zenger

site Web avec la légende, « LISEZ-LE: SIDNEY POWELL BINDER OF ELECTION FRAUD

PREUVE. » Identifiant. au ¶ 149.

La plupart du mémoire traite du fait qu’ils ont délibérément déposé à Washington en supposant qu’il s’agit d’un tribunal contrôlé par les démocrates, de sorte qu’ils recherchent le favoritisme politique. Sidney Powell n’avait vraiment aucun lien avec Washington et prétendre qu’elle représentait Flynn à DC n’a rien à voir avec cette affaire. Il devrait être renvoyé ou envoyé au Texas où elle est résidente mais ni Dominion ni Powell ne sont à Washington. C’est très étrange, pour commencer.

L’affirmation selon laquelle «aucune personne raisonnable n’aurait cru», que certains médias prétendent avoir citée, n’existe tout simplement pas dans son mémoire en réponse. Ils citent des cas où les gens supposent normalement que le discours politique «est souvent vicieux, abusif et inexact».

Comme je l’ai dit, je comprends son argument juridique, mais elle aurait dû savoir que MÊME SI les déclarations étaient fausses, est toujours un discours politique, et protégé par le premier amendement n’était pas le meilleur argument. Comme je l’ai également dit, la seule façon de prouver les allégations de fraude contre Dominion exigera l’accès au code du programme. Cela ne peut pas être déterminé à partir des résultats. Je crois toujours que la fraude concernait les bulletins de vote par correspondance. Il peut avoir existé dans les décomptes de machines, mais cela ne pouvait être établi qu’en accédant aux programmes. Si j’étais elle, je n’irais pas après tout le code source du programme, les noms de chaque programmeur qui DÉJÀ travaillé sur le projet. Dominion devait avoir perdu la tête pour intenter une telle action en justice.

