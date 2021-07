« Sie » ou « Du » ? Nagelsmann explique comment ses joueurs l’appellent au Bayern Munich

Dans leur interview complète avec Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Bild a demandé à Nagelsmann comment ses joueurs s’adressent à lui. L’appellent-ils « Coach » ? « Herr Nagelsmann ? » Ou simplement la forme informelle de « vous » ?

La question est pertinente : à seulement 33 ans (il aura 34 ans le 23 juillet), Nagelsmann est plus jeune que le capitaine de l’équipe Manuel Neuer (35 ans) et à peine un an de plus que les deux joueurs suivants, Robert Lewandowski (32 ans) et Sven Ulreich. (32).

Si vous n’êtes pas familier avec l’allemand, il existe deux formes différentes de « vous » qui peuvent être utilisées pour parler avec quelqu’un, l’une est informelle et l’autre formelle et polie. La façon dont vous vous adressez à la personne à qui vous parlez est une considération très importante qui dépend de divers facteurs.

Le mot informel Du (apparenté à l’anglais « tu ») a tendance à être utilisé par les jeunes Allemands, en particulier les pairs, comme les camarades de classe, tandis que la forme formelle d’adresse Sie (de forme identique à « ils » mais signifiant « vous ») est préférée. dans des situations formelles et pratiquement de rigueur dans les conversations entre une personne en autorité avec un subordonné.

Je ne peux évidemment pas parler d’expérience, mais il est difficile d’imaginer un joueur du Bayern Munich appeler, disons, Jupp Heynckes ou (Dieu nous en préserve !) Karl-Heinz Rummenigge Du.

Julian Nagelsmann est différent. “La plupart disent ‘entraîneur'”, a-t-il expliqué, “Mais je préfère utiliser Du. « À mon avis, utiliser Sie ou Du dans les temps modernes n’est plus une marque d’autorité ou non. Les joueurs sont invités à utiliser Du avec moi. En fait, je préfère entendre mon prénom plutôt que mon nom de famille.

En d’autres termes : « Du, Julian » plutôt que « Sie, Herr Nagelsmann ».

Bild a poursuivi en demandant si Nagelsmann considérait que c’était un avantage qu’il soit plus proche de ses joueurs en âge. “Cela a des avantages et des inconvénients”, a-t-il répondu. « Pour moi, l’âge n’est en principe pas un indicateur de qualité. Si vous êtes un coach expérimenté, vous avez déjà rencontré de très nombreuses situations. En tant que jeune entraîneur, il faut d’abord acquérir de l’expérience.

Nagelsmann a certainement de l’expérience, malgré son âge : il est devenu recruteur à Augsbourg en 2008, à l’âge de 20 ans, lorsque des blessures ont mis fin à sa carrière de joueur. Après avoir gravi les échelons de l’équipe d’entraîneurs du Hoffenheim TSG, il a été nommé manager de l’équipe première en 2016, à l’âge de 28 ans. Après trois années réussies à Hoffenheim et deux au RB Leipzig, il est mûr pour le Bayern.

“C’est un avantage de parler la langue des joueurs”, a-t-il ajouté. « Bien que, lorsque les ‘mots jeunesse de l’année’ sont choisis, je suis parfois horrifié, car je ne les connais plus. Mais en ce qui concerne la langue de mes joueurs actuels, je la comprends quand même.

Addendum de l’auteur : lorsque j’enseignais l’histoire à Heidelberg en tant que jeune professeur et que j’insistais pour que mes étudiants utilisent « Du » avec moi et m’appellent « John » plutôt que « Herr Dillon » ou « Herr Professor », certains d’entre eux ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à le faire. Ces formes d’adresse sont vraiment importantes en Allemagne. Trouver le bon peut s’apparenter à un exercice d’équilibre pour un jeune en position d’autorité.