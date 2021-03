Siège social des BRICS à Mumbai?

Mumbai est également confrontée à des problèmes pertinents pour les pays en développement: urbanisation indisciplinée, surpopulation, pauvreté et défis sécuritaires, ce qui en fait le laboratoire idéal pour le projet BRICS.

Par Manjeet Kripalani

À l’échelle mondiale, les villes métropolitaines deviennent des centres puissants qui soutiennent des pays entiers, tout comme Londres soutient le Royaume-Uni. La vie est de plus en plus urbaine: plus de 30% de l’Inde est urbaine et d’ici 2030, près de 600 millions d’Indiens seront urbains. Dans l’UE, 70% des citoyens vivent dans les villes.

Les Mumbaikars aspirent à élever leur ville à la position qu’elle occupait il y a dix ans, lorsque les gens mentionnaient «Dubaï, Mumbai et Shanghai» dans le même souffle. Il est temps pour Mumbai de revenir à son positionnement mondial.

Le gouvernement est allé au-delà de la rhétorique de la politique rurale et se concentre sur les villes et l’urbanisation. Dans les pays en développement, c’est là que des changements significatifs peuvent se produire, où la croissance n’est ni homogène ni égale. Les villes sont des poches fonctionnelles qui attirent les talents et peuvent avoir un fort effet de démonstration. Ici, des villes comme Mumbai peuvent être des modèles. Nairobi, Kinshasa ou même Bhubaneswar ne peuvent pas devenir Singapour, Shanghai ou Dubaï, mais ils peuvent devenir Mumbai.

Si Mumbai réussit, il y a de l’espoir pour les autres.

Alors, comment Mumbai peut-elle y arriver? La gouvernance et l’infrastructure sont difficiles à changer, mais nous pouvons travailler à rebours – en visant haut, puis selon des normes strictes reliant l’infrastructure et la gouvernance. La méthode éprouvée consiste à accueillir une institution ou un événement international. Compte tenu de cela, Mumbai est la maison idéale pour le siège des BRICS.

Premièrement, ce sera la première institution multilatérale située en Inde et apportera expertise, talent, financement et normes. Les multilatéraux apportent également un engagement avec les dirigeants internationaux, la pratique de la diplomatie économique et une meilleure compréhension de la négociation multilatérale. Ils apportent du tourisme, des emplois et des revenus supplémentaires: le siège de l’ONU apporte à New York des revenus supplémentaires de plus d’un milliard de dollars par an sur le million de visiteurs annuels à l’ONU.

Deuxièmement, Mumbai a les critères nécessaires pour accueillir le siège des BRICS. Selon une enquête (Forbes) sur ce qui rend les villes influentes à l’échelle mondiale, Joel Kotkin a énuméré la connectivité aérienne, la diversité, les IDE, les sièges sociaux, les services aux producteurs, les services financiers, la technologie et les médias, et la domination de l’industrie. Mumbai se classe par rapport aux autres villes BRICS dans chacune, avec une connectivité internationale, partageant des heures de travail qui se chevauchent et se trouvant dans un rayon de huit heures des autres pays BRICS, à l’exception du Brésil.

En ce qui concerne les IDE, le Maharashtra est le deuxième en importance et Mumbai a reçu les entrées d’IDE les plus élevées au cours des 20 dernières années, détient 6% du PIB de l’Inde, 30% des recettes fiscales, 40% du commerce extérieur et 25% de la production industrielle.

Mumbai abrite le plus grand nombre de sièges sociaux en Inde et deux grands ports. Il accueille les principaux cabinets juridiques, comptables et de conseil en Inde. RBI est digne de confiance et possède le système financier le plus sophistiqué de tous les autres pays BRICS. La Bourse de Bombay est la plus ancienne d’Asie; ses 5 000 entreprises ont une capitalisation boursière conjointe de plus de 2,8 billions de dollars, tandis que la Bourse nationale, propriété du gouvernement, rapporte 2,5 billions de dollars.

Mumbai est également confrontée à des problèmes pertinents pour les pays en développement: urbanisation indisciplinée, surpopulation, pauvreté et défis sécuritaires, ce qui en fait le laboratoire idéal pour le projet BRICS.

Un emplacement physique est disponible: le long de la côte est de la ville, dans les 773 acres de zone portuaire pittoresque le long des quais Victoria et Princess qui doivent être réaménagés. Le siège et le secrétariat des BRICS peuvent être situés entre le majestueux RBI et le quartier général de la marine patrimoniale.

L’Inde a longtemps critiqué le Consensus de Washington et la domination occidentale d’institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Le siège des BRICS peut entamer une conversation sur un consensus BRICS, avec sa formation plus équitable. Le mélange des bureaucrates multilatéraux et des hommes d’affaires de Bombay garantira un pragmatisme politique. Ses citoyens sont prêts à devenir des partenaires de la diplomatie indienne.

Aucune institution multilatérale, en particulier une institution qui change le monde comme les BRICS, ne peut réussir sans un siège social. Le rapport du Comité Percy de 2007 prévoit de faire de Mumbai un centre financier international. Lier cela au prochain couloir Bangalore-Mumbai développera la côte est comme les chantiers navals de Londres ou le Bund de Shanghai.

Le gouvernement du Maharashtra et Delhi peuvent soutenir ce plan. Il donnera au Premier ministre Narendra Modi et au ministre en chef Uddhav Thackeray le statut de leaders mondiaux visionnaires – au-delà des BRICS.

L’auteur est directeur exécutif et co-fondateur, Gateway House