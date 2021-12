Sierra Ferrell, Amythyst Kiah et Marcus King parmi la programmation du FloydFest 2022

Les artistes plus ronds Sierra Ferrell et Amythyst Kiah et Marcus King de Fantasy sont parmi les stars qui feront partie des cinq jours de juillet FloydFest, le festival de Floyd, Virginie.

Ils rejoindront Melissa Etheridge, Old Crow Medicine Show, Lake Street Dive, Trampled By Turtles et une foule d’autres lors de l’événement dans les Blue Ridge Mountains du 27 au 31 juillet. Les organisateurs du festival Across-the-Way Productions déclarent : « Notre mission est d’être la meilleure expérience musicale de notre temps.

Les ajouts récemment annoncés incluent Leftover Salmon, Keller Williams, Yonder Mountain String Band, les Brothers Comatose, Acoustic Syndicate, Caitlin Krisko et The Broadcast, les Judy Chops et Big Daddy Love. Ils rejoignent Morgan Wade, les Infamous Stringdusters, les California Honeydrops, Aaron Frazer, Durand Jones and the Indications, Neal Francis et d’innombrables autres.

49 Winchester et Sexbruise?, respectivement vainqueur et finaliste du concours FloydFest On-the-Rise de cette année, sont également dans la programmation 2022, qui est voté par les festivaliers. D’autres ajouts seront confirmés au cours de la nouvelle année et lors d’annonces ultérieures au cours des prochains mois.

Notes publicitaires de l’événement : « Le pouls du prochain chapitre de FloydFest commence maintenant – cinq jours de musique, de magie et de montagnes, dans notre paradis pittoresque au Milepost 170,5 sur la Blue Ridge Parkway à Floyd, en Virginie – avec une programmation ciblée, des fournisseurs dynamiques et variés, bières artisanales et à mâcher de qualité, arts de la guérison, ateliers et fantaisie, camping et activités pour enfants, aventure en plein air, installations artistiques sur place et une programmation finale mettant en vedette 100 artistes se produisant sur neuf scènes pendant cinq jours.”

De nombreux types de billets sont déjà rares, mais les billets d’admission générale de cinq jours sont actuellement disponible à 250 $, quatre jours (jeudi-dim) à 225 $ et trois jours (ven-dim) à 200 $. Les prix augmenteront le jour du Nouvel An, pour coïncider avec la disponibilité des billets d’un jour. Les prix devraient à nouveau augmenter les 1er avril et 1er juillet 2022, et pour la dernière fois lorsque les portes s’ouvriront au FloydFest le 27 juillet.