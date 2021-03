Siete Villas a battu Barquereño 0-1 et prend les trois points

27/03/2021 à 23:36 CET

Le Barquereño et le Sept villas Ils ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division avec un résultat de 0-1 et une victoire pour l’équipe Arnuerense. Le Barquereño a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Coin par un score de 1-0 et a pour le moment eu une séquence de trois défaites consécutives. Pour sa part, Sept villas a remporté le Revilla dans son fief par 3-2 et auparavant il l’a fait aussi à domicile, contre le Bouclier textile SD par 0-1. Les locaux, en fin de match, restaient à la dixième place du classement, tandis que les Sept villas a été placé à la troisième place.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Sept villas, qui a inauguré le lumineux grâce à un Figuier. Avec ce marqueur, la première moitié du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Barquereño qui sont entrés dans le jeu étaient Robert remplacer des trous, tandis que les changements dans le Sept villas étaient Cobo, Adrian, Ivan Oui Ferdinand, qui est entré pour remplacer Ramiro, Figuier, Ousmane Oui Ruben.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, trois pour Quintanilla, Asier Oui Christophe, de l’équipe locale et un pour Pablo, de l’équipe visiteuse.

Avec cette défaite de fin de saison, le Barquereño il se situait à la dixième place du tableau avec 15 points, en position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Le Sept villas, en revanche, il était à la troisième place avec 42 points, avec une position d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF en fin de match.

Fiche techniqueBarquereño:Angel, Quintanilla, Lucho, Christopher, Chiqui, Asier, Pablo, Hoyos (Roberto, min.86), Diaz, Ruiz et SalasSept villas:Álvaro, Óscar, Fernandez, Ganzabal, Ibón, Higuera (Adrián, min.72), Toño, Ousmane (Iván, min.85), Ramiro (Cobo, min.72), Pablo et Rubén (Fernando, min.89)Stade:châtaigneButs:Figuier (0-1, min.41)