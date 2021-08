Sifan Hassan fait les deux premiers pas vers l’histoire

08/02/2021

Néerlandais pour adoption Sifan Hassan Il a fait ses deux premiers pas vers le rêve impossible ce lundi devenir la première athlète féminine de l’histoire à remporter trois médailles d’or individuelles aux mêmes Jeux olympiques sur 1 500, 5 000 et 10 000 mètres.

Si vous l’obtenez, imiterait à l’Américain Carl Lewis à Los Angeles 1984, son compatriote mythique Jesse Owens à Berlin 1936 (100, 200 et long à Los Angeles 1984), le Tchèque Emil Zatopek (5 000, 10 000 et marathon à Helsinki 1952) et Paavo Nurmi, le “finlandais volant” (1 500, 5 000 et cross country à Paris 1924), en plus de deux autres équipes (3 000 et cross country).

L’athlète d’origine éthiopienne arrivée en tant que réfugié aux Pays-Bas Il est inscrit aux 1 500, 5 000 et 10 000 mètres et quelqu’un avec des marques sidérales dans toutes les distances douces du 800 mètres au semi-marathon est déjà un peu plus près de cet exploit.

En fin de journée, Hassan a profité d’une finale de 5000 pas trop rapide dans lequel elle est passée du moins au plus avec un dernier millier en 2h39 et a terminé avec 57 dans le dernier tour pour l’emporter avec 14 : 36,79, devant une combattante kenyane Hellen Obiri (14 : 38,36) et l’éthiopienne Gudaf Tsegay (14 : 38.87). Mention spéciale pour la sub’23 italienne Nadia Battocletti, septième avec une note personnelle (14:46.29).

Avant, pendant l’équipe du matin, il avait réalisé un “miracle” quand il est tombé juste après l’avant-dernier passage sur la ligne d’arrivée de la série 1500 et a fait un dernier tour de rêve pour dépasser ses rivaux et finir par s’imposer même avec autorité (4:05.17).

Dans une session du soir sans participation espagnole, les 3000 obstacles ont connu une finale tactique dans un tartan plein de flaques après le déluge universel chez les hommes après la chute de Fernando Carro, Sebas Martos et Dani Arce dans la série.

Après un premier millier lent (2:50), l’Éthiopien Girma a agi comme leader de l’année et a accéléré l’épreuve en commandant jusqu’à ce que dans le dernier contre-correct il a subi le attaque du Marocain Soufiane Bakkali, vainqueur avec 8 : 08.90 suivi de l’Abyssin (8 : 10,38) et du Kenyan Benjamin Kigen (8 : 11,45) dans la première fois que le Kenya n’a pas remporté le titre depuis les Jeux de Moscou de 1980 (ils ont rejoint le boycott).

Celui qui a eu le miel sur ses lèvres était Sandra Perkovic dans son illusion de devenir la première femme à remporter trois médailles d’or olympiques dans la même épreuve. Hantée par des problèmes physiques ces derniers temps, la Croate n’a pu être que quatrième avec 65,01 dans une finale du lancer du disque marquée par le déluge qui est tombé au milieu de l’épreuve et qui s’est soldée par la victoire de l’Américaine Valarie Allman avec 68,98, suivie de l’Allemande Kristin Pudenz (66,86) et le Cubain Yaime Pérez (65,72).

Dans l’un des événements les plus intéressants des Jeux, les trois grandes stars l’ont emporté en demi-finale du 400 mètres clôtures et promettent une finale spectaculaire. L’ancienne détentrice du record du monde Dalilah Muhammad a régné avec 53,30, la nouvelle “recordwoman” et l’Américaine Sydney McLaughlin l’ont fait avec 53,03 et l'”espoir blanc”, la jeune Néerlandaise Femke Bol a également remporté le sien avec 53,91 après son entrée.

Des émotions fortes sont également promises dans une finale du 200 féminin dans laquelle la Jamaïcaine Shericka Jackson (bronze en 100 lisses) ne sera plus pour quatre millièmes après avoir lamentablement lâché prise dans la série. Sa compatriote et championne de l’hectomètre Elaine Thompson-Herah a réalisé le meilleur record avec 21,66, suivie de la prodigieuse Namibie Christine Mboma qui à 18 ans a de nouveau battu le record du monde des moins de 20 ans malgré son terrible départ (21,97). La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser (argent à 100) a obtenu la cinquième note avec 22,13.

Et aussi attention à un finale du 400 lisse messieurs dans laquelle il ne sera pas Le champion olympique en titre Wayde Van Niekerk, qui a manqué de préparation en raison de blessures et a coulé dans la ligne droite après avoir marqué l’histoire à Rio avec sa médaille d’or et son record du monde colossal (43,03).

Parmi les classés se distinguent Kirani James de Grenade (43.88), le surprenant colombien Anthony José Zambrano (43,93 et ​​un nouveau record sud-américain), avec le bahamien Steven Gardiner (44,14 en marche) et avec les américains Michael Cherry (44,44) et Michael Norman (44,52) sans oublier le vétéran du Botswana Isaac Makwala (44,59).