Siffle à Iñaki Williams à son retour à Cornellà

26/10/2021 à 21:35 CEST

Joël Gadéa

Les fans de Perica ont reçu avec quelques sifflets pour Iñaki Williams au retour du ‘9’ d’Athletic au RCDE Stadium deux saisons après les propos racistes qu’une partie des fans lui a dédiés.

Lors de certaines mesures de l’affrontement, une musique de vent s’est fait entendre lorsque l’attaquant basque a touché le ballon. De la même manière que, lorsque les onze d’Athletic ont été annoncés depuis le système de sonorisation, dans lequel ils ont formé Iñaki Et son frère Nico.

Cependant, le rejet de Williams n’était pas une majorité. Ce n’est qu’une partie des fans de l’Espanyol qui lui ont dédié plusieurs coups de sifflet qui sont passés de plus en moins au fur et à mesure que le match avançait. Le footballeur a reconnu dans ‘Saved’ que cet épisode était l’un des moments les plus difficiles de toute sa carrière sportive.