Sifflé Luis Enrique dans le Wanda et environnement hostile pour Cristiano

06/04/2021

Le à 19:57 CEST

Espagne – Le Portugal est le premier match avec un public pour l’équipe espagnole depuis que la pandémie de coronavirus a été déclarée. Les près de 15 000 spectateurs qui ont pu entrer dans le Wanda Metropolitano ont profité de l’occasion pour s’exprimer et avant le début de la rencontre, il y a eu deux moments importants qui ont attiré l’attention : le public a dédié un timide coup de sifflet au coach Luis Enrique, et plus tard ils ont montré encore plus hostile au retour de Cristiano Ronaldo sur un terrain espagnol.

L’entraîneur a entendu des bips lorsqu’il a dû sortir sur le terrain pour se rendre à son banc. Sa première composition dans ces matches préparatoires à l’Eurocup a été critiquée, mais le public n’oublie pas les décisions qu’il a prises lors de l’établissement de la liste des convoqués pour le tournoi d’été avec une absence notable, comme celle de Sergio Ramos, et sans aucun joueur du Real Madrid.

Un autre de ceux qui a reçu un accueil hostile était le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l’équipe portugaise a été le premier de son équipe à fouler le green lorsqu’il s’agissait de se mettre en ordre avec l’équipe espagnole et les arbitres pour entendre les hymnes. Le public lui a donné un sifflement fort lui et l’équipe portugaise, accompagnés de différents cris. En outre, chaque action de Cristiano a été huée par la foule et celui-ci a célébré lorsque l’ex du Real Madrid a perdu le ballon ou n’a pas réussi à culminer un dribble.