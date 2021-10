Sifflets au Parc des Princes au match du PSG

29/10/2021

Le à 22:13 CEST

Il n’aime pas la performance de l’équipe au Parc des Princes. Le PSG perd contre Lille, actuel champion de Ligue 1, à l’issue des 45 premières minutes jouées.

Un but de Jonathan David Dans le 31, il a mis l’équipe visiteuse en tête et, accessoirement, a déclenché la critique du public qui se trouve aujourd’hui dans les tribunes du fief parisien. C’est ainsi que se font entendre les premiers sifflets dirigés contre l’équipe qu’il dirige Mauricio Pochettino, quelque chose d’erratique et de désordonné dans cette première mi-temps, loin du niveau qu’exige un set plein de stars.

Les Entraîneur du PSG Vous devrez chercher des solutions pour cette seconde période.