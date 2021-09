Sifflez Griezmann au Wanda Metropolitano !

15/09/2021

Le à 23h45 CEST

Sonora monumentale. C’est ce qu’a pris Antoine Griezmann à la 56e minute du match entre l’Atlético de Madrid et Porto correspondant à la première journée de Ligue des champions. L’attaquant français est entré pour un Joao Félix manquant et les fans de rojiblanca l’ont reçu avec un sifflement fort, synonyme du fait que certains ne sont toujours pas tout à fait d’accord avec son retour.

Une partie du matelas gonflé ne lui pardonne toujours pas que le joueur français soit parti pour le FC Barcelone une saison après avoir annoncé qu’il séjournait au Wanda Metropolitano. Ils considèrent que Griezmann avait tout à l’Atlético de Madrid et qu’il ne devrait jamais quitter une équipe dont il était la grande star et la référence.

Rappelons que le Français est revenu cette saison après avoir passé ses trois dernières saisons au FC Barcelone, où il est arrivé pour plus de 120 millions d’euros et n’a jamais répondu aux attentes créées. Un joueur était censé décider des matchs, mais le Français n’a pas fini de s’adapter à un système qui ne lui a pas non plus profité.

Maintenant, entre Simeone et Griezmann, ils devront réorienter la situation avec le fan de rojiblanca. L’entraîneur est sûr de jeter une cape sur les Français, tandis que l’attaquant devra convaincre avec des buts et de bonnes performances.