Sigachi Industries partage la liste avec un bang; sauter plus de 270% dans les débuts

Toutes les principales maisons de courtage avaient attribué une note « s’abonner » à l’introduction en bourse de la société en raison de la forte présence de la société sur les marchés indiens et internationaux et de son potentiel de croissance future.

Les actions de Sigachi Industries ont bondi de plus de trois fois son prix d’émission le jour de la cotation, ce qui en fait le meilleur début boursier jamais enregistré pour tous les scripts. L’action a commencé à se négocier à 575 Rs sur l’ESB, une prime de 252,76% par rapport à son prix d’émission de 163 Rs par action. Sur le NSE, le script a commencé à se négocier à Rs 570. Il a ensuite atteint un sommet intra-journalier de Rs 603,75, en hausse d’environ 270% par rapport à son prix d’émission.

Avec un bond de 270%, la société a enregistré les gains d’inscription en un jour les plus élevés jamais enregistrés en une décennie sur les marchés boursiers indiens. Auparavant, les introductions en bourse de Paras Defence, Astron Paper et Burger King ont gagné 180%, 139% et 130%, respectivement, le jour de leur cotation.

L’offre publique de la société a été ouverte à la souscription du 1er au 3 novembre. La société chimique a levé avec succès 125,43 crore de roupies à une fourchette de prix supérieure de 163 roupies. L’offre a reçu un accueil chaleureux de la part des investisseurs car l’émission a été souscrite 101,91 fois au cours de la période de souscription. La part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et aux investisseurs non institutionnels (NII) a été souscrite respectivement 86 et 172 fois. La portion de détail a été souscrite 80,49 fois.

Selon la société, les fonds de la vente d’actions seront utilisés pour financer les dépenses en capital pour l’expansion de la capacité de production de cellulose microcristalline (MCC) à Dahej et Jhagadia, Gujarat. Par ailleurs, elle utilisera également les fonds pour fabriquer la Croscarmellose Sodium (CCS), une cellulose modifiée utilisée comme excipient à Kurnool dans l’Andhra Pradesh. La société utilisera la partie restante à des fins générales de l’entreprise.

Sigachi Industries est engagée dans la fabrication de MCC, qui est largement utilisé comme excipient pour les dosages finis dans l’industrie pharmaceutique. Le MCC a des applications variées dans les industries pharmaceutique, alimentaire, nutraceutique et cosmétique.

« La société est l’un des principaux fabricants de cellulose microcristalline en Inde avec plus de 30 ans d’expérience, une présence sur le marché indien et international, une équipe de direction expérimentée et une croissance future axée sur les investissements avec un RoNW élevé de 32,12 % au cours de l’exercice 21 et une évaluation raisonnable. » a déclaré Anand Rathi Shares & Stock Brokers dans une note.

