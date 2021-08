SIGGRAPH : la vitrine Nvidia Studio 3D apporte des mises à jour sur Omniverse

Que faites-vous lorsque le reste du monde est obsédé par le métavers ? Pourquoi, vous montez d’un niveau et créez un Omniverse, bien sûr !

Nvidia a profité du SIGGRAPH 2021 de cette semaine pour partager les dernières informations sur son Omniverse. Le monde virtuel partagé immersif et connecté est désormais en version bêta ouverte, avec des artistes créant des scènes numériques uniques, des modèles 3D et plus encore. La plate-forme Omniverse continue de se développer, gagnant la prise en charge de Blender USD, un nouveau plugin Adobe Substance 3D et une nouvelle extension, GANverse3D – conçue pour faciliter la modélisation 3D avec l’IA.

Gratuites pour les utilisateurs de GPU Nvidia RTX et GeForce RTX, les dernières mises à jour d’applications créatives sont désormais disponibles en téléchargement avec le pilote August Nvidia Studio.

Blender, Substance et GANverse

Nvidia a annoncé que Blender, la principale application d’animation 3D open source au monde, inclura la prise en charge de Universal Scene Description (USD) de Pixar dans la version 3.0, permettant aux artistes d’utiliser l’application avec les pipelines de production Omniverse. Le framework de fichiers 3D open source offre aux partenaires logiciels et aux artistes plusieurs façons d’étendre et de se connecter à Omniverse via l’adoption de l’USD, en créant un plugin, ou un connecteur, une extension ou une application Omniverse. Une branche expérimentale de Blender alpha 3.0 USD qui inclut des USD plus avancés et un support matériel sera bientôt disponible pour les utilisateurs du monde entier.

De plus, NVIDIA et Adobe collaborent sur un nouveau plugin Substance 3D qui permettra la prise en charge de Substance Material dans Omniverse. Les matériaux créés ou importés dans Substance peuvent être ajustés directement dans Omniverse. Les artistes 3D gagneront un temps précieux lorsqu’ils apporteront des modifications, car ils n’ont pas besoin d’exporter et de télécharger à nouveau des ressources.

Enfin, Nvidia va sortir une nouvelle extension Omniverse, GANverse3D – Image2Car, qui facilite la modélisation 3D avec l’IA. C’est la première d’une collection d’extensions qui comprendra la boîte à jouets Omniverse AI.

GANverse3D a été construit sur un réseau contradictoire génératif formé sur des photos 2D, synthétisant plusieurs vues de milliers d’objets pour prédire la géométrie 3D, la texture et les étiquettes de segmentation des pièces. Ce processus pourrait transformer une seule photo d’une voiture en un modèle 3D qui peut conduire autour d’une scène virtuelle, avec des phares, des indicateurs et des roues réalistes.

L’extension AI Toy Box permet aux artistes 3D inexpérimentés de créer facilement des scènes et aux artistes expérimentés d’apporter de nouvelles améliorations à leurs flux de travail multi-applications.

Vous pouvez télécharger la bêta ouverte de Nvidia Omniverse ici.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72404/siggraph-nvidia-studio-3d-showcase-brings-updates-on-the-omniverse/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));