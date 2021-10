Lorsque Marcus Mumford, 20 ans, a décidé d’abandonner ses études classiques à l’Université d’Édimbourg pour poursuivre une carrière dans la musique, cela aurait pu sembler un pari audacieux. Mais le déménagement a payé généreusement et en deux ans, le 2 octobre 2009, son groupe, Mumford & Fils, a sorti son premier album, Sigh No More. Il est devenu multi-platine et, d’un coup, a établi le groupe comme le succès éclatant de la soi-disant «scène nu-folk».

Le titre et le numéro d’ouverture entraînant ont été tirés d’une réplique de Much Ado About Nothing de Shakespeare (« Sigh no more, Ladies, Sigh no more ») et il y a des références de Bard dispersées à travers la chanson titre et l’album, de la ligne « Man is une chose vertigineuse », tirée de la même pièce comique du XVIIe siècle, à des citations du roi Lear et de Macbeth.

Né en Californie, Mumford a plaisanté en disant qu’étudier Shakespeare avait été “une chose assez importante” pour lui et le claviériste Ben Lovett lorsqu’ils avaient fréquenté la King’s College School de Wimbledon. Mumford avait connu le banjo et le guitariste « Country » Winston Marshall lorsqu’il était adolescent à Londres, puis l’avait rencontré à nouveau à Édimbourg. Il a rencontré le contrebassiste Ted Dwane grâce à son travail avec le chanteur folk Laura Marling.

C’est pendant son temps en tant que batteur de session avec Marling, pour son album de 2008, Alas, I Cannot Swim, qu’il a fait sa percée dans l’écriture de chansons. Pendant que Marling faisait des interviews avec la presse, Mumford avait du temps libre dans un studio londonien et a décidé d’essayer d’écrire une chanson. Le résultat était “White Blank Page”, un numéro puissant sur le malheur romantique. La composition a fini par être un morceau clé sur Sigh No More.

L’écriture des chansons sur la plupart des 12 pistes de l’album était collaborative. Après s’être fait les dents sur des reprises, le groupe a décidé d’écrire son propre matériel et avait l’habitude de s’asseoir dans une pièce ensemble, assemblant les chansons par étapes fragmentées, avec une personne travaillant sur un couplet et l’assortissant au refrain de quelqu’un d’autre.

Le quatuor de musiciens (ils n’étaient pas liés, le nom du groupe était une blague) a payé sa cotisation en faisant beaucoup de créneaux de soutien dans les clubs de Londres. Pendant ce temps, ils ont déterminé les morceaux sur lesquels se détacher lorsqu’il s’agissait d’enregistrer l’album aux Eastcote Studios. L’un de ces numéros était « Little Lion Man », une chanson caustique sur l’échec d’une histoire d’amour (« J’ai vraiment tout foutu en l’air cette fois/N’est-ce pas, mon cher ? »). Quand il a parlé de la chanson à l’époque, Mumford a déclaré: “Je pense que ces gars étaient conscients que j’avais une certaine agressivité que je dégageais à travers cette chanson.” “Little Lion Man” a fini par être nominé pour un Grammy de la meilleure chanson rock de l’année.

Derrière les harmonies chantées et vocales, le son dominant de Sigh No More est un banjo bluegrass qui sous-tend les guitares acoustiques, les cordes et les cuivres. Le son reflétait les influences qui façonnaient la musique des Mumford à l’époque. Tous les quatre étaient de grands fans des harmonies d’Old Crow Medicine Show et des Avett Brothers, ainsi que de l’œuvre lyrique de Bob Dylan et Townes Van Zandt. Ils ont également adoré la bande originale des frères Coen pour Ô frère, où es-tu?, qui présentait Alison Krauss et Gillian Welch.

La chanson “Winter Winds” s’ouvre dans le style du folk traditionnel, avec le banjo au premier plan, et se termine par des cuivres entraînants de Nick Etwell (trompette et bugle) et Pete Beachill (trombone) à mesure que l’intensité augmente. “Timshel” est plein d’énergie, tandis que “Thistle & Weeds” a également une puissance qui doit beaucoup au travail de production de Markus Dravs, connu pour ses albums avec Arcade Fire, Björk, et Les Maccabées.

En plus des paroles d’amour, l’album contient également des références religieuses, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les parents de Mumford étaient les fondateurs de l’église évangélique Vineyard en Grande-Bretagne. Son père ministre, Jon, a ensuite dirigé le service lorsque Mumford a épousé l’actrice Carrie Mulligan, qui avait été une correspondante du chanteur dans son enfance.

Sigh No More s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires et a remporté un BRIT Award pour l’album de l’année.

