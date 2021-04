Signal commence le test bêta d’envoyer des paiements via crypto-monnaie

Si la vie privée est le nom du jeu, puis Signal Messenger privé est le chemin à parcourir. Signal est déjà l’une des meilleures applications de messagerie Android, grâce à sa vaste gamme de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, mais la société cherche à se développer un peu plus.

Dans un article de blog, Jun Harada, responsable de la croissance et de la communication de Signal, a détaillé la nouvelle version bêta de la société pour ceux qui vivent au Royaume-Uni. Au lieu d’apporter des fonctionnalités de messagerie à la plate-forme, cette nouvelle version bêta offre la possibilité d’effectuer des paiements mobiles sécurisés entre les utilisateurs. Mais au lieu de s’appuyer sur des moyens traditionnels pour lier votre compte bancaire ou vos cartes de débit, Signal prévoit d’utiliser la crypto-monnaie.

Signal a conclu un partenariat avec MobileCoin, qui dispose de son propre protocole et compagnon nommé crypto-monnaie MOB. La raison d’utiliser MobileCoin par rapport à autre chose a tout à voir avec la confidentialité et la protection de vos informations. Avec une réputation de confidentialité comme Signal, il est logique que l’entreprise s’associe à MobileCoin pour utiliser la devise MOB. Il est également important de noter que si vous vivez au Royaume-Uni et que vous participez au programme bêta, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les utilisateurs iOS et Android, et non pour ceux qui utilisent Signal sur un ordinateur.

Mais c’est aussi la même raison pour laquelle cette nouvelle version bêta n’est pas disponible aux États-Unis, en tant que MobileCoin est de crypto-monnaie pas disponible pour le commerce ici dans les États. Cela est dû au fait que MOB n’est disponible que sur une seule bourse, FTX, qui n’autorise actuellement pas les transactions impliquant des résidents américains.

Si Signal et MobileCoin reçoivent suffisamment de bons commentaires des utilisateurs, la fonctionnalité devrait être déployée dans plus de pays via le programme bêta de Signal. Cependant, il sera intéressant de voir comment cela se passe pour ceux d’entre nous ici en Occident qui souhaitent envoyer des paiements à des amis, ce qui lui donne encore plus d’avantage par rapport à Telegram vs WhatsApp.

