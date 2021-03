Signal d’achat du dip? Ethereum voit un gain surprise contre Bitcoin malgré la baisse de BTC

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau record au-dessus de 60000 $ au cours du week-end. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour Ether (ETH), et le marché en général n’a pas montré beaucoup de force par la suite pour la poursuite. En conséquence, le prix du BTC a chuté de 7% au cours des dernières 24 heures.

Au cours de ce repli, l’ETH a également chuté dans sa paire USD. Cependant, la paire ETH / BTC a en fait connu un rebond. Il se peut que les altcoins tentent de se stabiliser par rapport à BTC pendant que Bitcoin compense certains de ses gains massifs du week-end. Fait intéressant, cela pourrait-il être un prélude à un rallye potentiellement massif pour Ether plus tard cette année? Jetons un coup d’œil aux graphiques.

Ether ne parvient pas à dépasser les 1900 $

Graphique 4 heures ETH / USDT. La source: TradingView

Ether n’a pas réussi à franchir 1900 dollars le 13 mars, ce qui est essentiellement le dernier obstacle avant que la barrière psychologique de 2000 dollars ne soit atteinte. L’ensemble du marché attend une pause nette au-dessus de 2000 $ et il semble qu’il doit attendre un peu plus longtemps.

Depuis le fond à 1300 $, de beaux flips de support / résistance ont été observés pour plus de hausse. Le dernier flip de support / résistance s’est produit au niveau de 1 740 $, entraînant un rallye vers 1 900 $.

Cependant, le prix d’Ether est revenu à ce niveau de 1740 $ assez rapidement. Une telle liste déroulante est un signe de faiblesse, d’autant plus que de multiples tests des niveaux de support clés augmentent le risque d’échec supplémentaire.

En d’autres termes, si le prix d’Ether ne peut pas contenir la zone de 1 740 $, le marché devrait s’attendre à une autre jambe vers le niveau de 1 500 $.

ETH / BTC tient bon

Graphique ETH / BTC 1 jour. La source: TradingView

Heureusement pour les haussiers, la paire ETH / BTC a bien résisté lors de cette dernière baisse du prix du BTC, trouvant un support dans la région 0,029-0,031 sats. Si cette zone de support est perdue, cependant, le support suivant se trouve dans la région 0,025-0,0275 sats. Ce niveau, en particulier, est essentiel à maintenir pour soutenir le cycle actuel du marché haussier.

Pendant ce temps, le graphique montre que les altcoins n’augmentent pas constamment. Ils subissent souvent de lourdes corrections et l’ETH / BTC est déjà en mode correction depuis février.

Néanmoins, la construction elle-même reste intacte et valide avec des bas plus élevés et des hauts plus élevés constamment imprimés.

Graphique ETH / BTC sur 3 jours. La source: TradingView

Le graphique pour ETH / BTC semble toujours haussier. Les plus bas constants sont en jeu depuis l’été 2019, ce qui a déclenché une tendance générale à la hausse.

Ces tendances haussières ont des périodes de consolidation. Mais tant que la structure des plus bas plus élevés demeure, la structure haussière reste valable. Par conséquent, les régions évoquées précédemment sont importantes à surveiller, à savoir la zone comprise entre 0,025 et 0,0275 sats.

Une forte impulsion se produira probablement pour Ether une fois qu’Eth 2.0 se rapprochera de sa date de sortie, ce qui devrait aider à résoudre certains des problèmes de mise à l’échelle et les coûts de transaction élevés. Jusque-là, le FUD et la négativité entourant le projet devraient rester.

Cependant, les traders doivent être conscients que les périodes de sentiment négatif du marché sont généralement la meilleure période pour entrer au lieu d’entrer, ou FOMOing, lorsque le marché est surchauffé.

Un scénario possible pour le prix de l’Ether

Graphique ETH / USDT sur 3 heures. La source: TradingView

Les domaines critiques à tenir pour Ether se situent désormais entre 1 700 et 1 740 dollars. Les tests des niveaux de résistance ci-dessus devraient avoir lieu tant que cette région de support reste en dessous. Cependant, la résistance cruciale à la rupture est le niveau de 1 830 $ à 1 860 $.

Cependant, il est peu probable de briser le niveau de 1 830 $ à 1 860 $ à court terme, étant donné que le sentiment du marché a changé au cours des derniers jours. J’espère voir la résistance se confirmer ici, après quoi Ether pourrait faire face à un autre mouvement correctif vers 1500 $.

La prochaine grande vague d’impulsion pourrait se produire une fois cette période de consolidation et de compression terminée. Cette vague d’impulsion devrait propulser Ether bien au-dessus de 2000 $. Cependant, la patience est essentielle et les investisseurs doivent comprendre que les développements prennent du temps, fondamentalement et en termes de prix.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.