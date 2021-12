Signal est en avance sur WhatsApp avec une nouvelle fonctionnalité qui peut vous aider à sauver Noël | La technologie

Le nombre de participants aux appels vidéo de groupe est augmenté et vous n’aurez plus aucune excuse pour féliciter toute votre famille et vos amis pour les vacances avec la meilleure sécurité et confidentialité.

Il existe des dizaines d’applications de messagerie instantanée sur le marché, certaines plus populaires que d’autres, et sûrement certaines comme WhatsApp, Telegram ou Signal viennent à l’esprit, qui sont les plus utilisées, bien que la première prenne un grand avantage en ce qui concerne les utilisateurs par rapport à le reste.

Chacune des applications est forte dans une fonctionnalité spécifique, et Signal a toujours été le premier choix pour ceux qui ont recherché une plus grande sécurité et confidentialité dans leurs conversations, même si c’était encore loin en ce qui concerne les appels vidéo de groupe, jusqu’à aujourd’hui . . .

Signal a annoncé une mise à jour majeure Extension jusqu’à 40 participants dans un appel vidéo crypté de bout en bout, et c’est une bonne nouvelle pour protéger davantage votre vie privée et votre sécurité dans vos conversations en ligne de plus en plus importantes.

Signal prend désormais en charge les appels de groupe de 40 personnes. La création de grands appels de groupe cryptés de bout en bout a nécessité une nouvelle ingénierie. Découvrez comment nous l’avons fait ici : https://t.co/i27rRqkI4l – Signal (@signalapp) 15 décembre 2021

Jusqu’à présent, Signal proposait des appels de groupe avec jusqu’à cinq participants avec un cryptage de bout en bout, mais grâce à l’introduction d’une nouvelle technologie, ils ont réussi à étendre la participation des participants jusqu’à 40.

C’est une excellente nouvelle, et plus encore maintenant que les vacances de Noël approchent, où des gens du monde entier passent des appels vidéo pour entrer en contact avec leur famille et leurs amis.

Mais pour arriver à offrir cette nouvelle fonctionnalité, ils ont dû faire face à plusieurs défis ces derniers mois.

Ils ont d’abord découvert qu’avec leur solution open source existante n’a pas pu faire évoluer le système à plus de huit participants dans ce type d’appels vidéo cryptés de bout en bout.

Avec cela, ils ont été forcés pour créer votre propre service d’appel open source basé sur la technologie de transfert sélectif où chacun des participants dépend de serveurs qui transmettent leur audio et vidéo à d’autres sans modifier ou visualiser le contenu.

En ce qui concerne WhatsApp, jusqu’à présent, ils proposent des appels vidéo cryptés jusqu’à huit participants, avec lesquels Signal parvient à surpasser l’application Meta dans cette caractéristique, clé pour ces dates de Noël.