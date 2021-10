Signal haussier Bitcoin : les baleines renforcent leurs positions sur les dérivés

Visitez l’article original*

Les données en chaîne montrent que les baleines envoient leur Bitcoin des échanges au comptant vers les produits dérivés, indiquant qu’elles renforcent leurs positions.

Les baleines Bitcoin renforcent leurs positions sur les échanges dérivés

Comme l’a souligné un article de CryptoQuant, les baleines Bitcoin semblent déplacer leur crypto des échanges au comptant vers les échanges dérivés.

L’indicateur pertinent ici est la « moyenne de flux de tous les échanges vers les échanges dérivés », qui indique le montant total de pièces transférées des échanges au comptant vers les échanges dérivés.

Lorsque la valeur de cette métrique affiche des valeurs élevées continues, cela signifie qu’une grande partie de Bitcoin est régulièrement déplacée vers ces échanges dérivés, ce qui peut laisser penser que l’activité des baleines a eu lieu.

Des valeurs faibles impliqueraient que peu de pièces évoluent dans cette direction, et pourraient soit rester immobiles, soit aller plutôt dans le sens inverse : des dérivés au spot.

Maintenant, voici un graphique qui montre la tendance que cet indicateur a suivie au cours des deux dernières années :

Le BTC, tous les échanges vers les produits dérivés, signifient par rapport au prix | Source : CryptoQuant

Le graphique ci-dessus a différentes régions marquées selon que les baleines semblaient s’accumuler à ce moment-là ou non.

Les régions vertes étaient lorsque le prix se déplaçait principalement latéralement et que l’indicateur faisait que les baleines envoyaient beaucoup de BTC aux produits dérivés.

Suite à ces périodes d’accumulation, le prix avait toujours montré un bond pendant la période du graphique ci-dessus.

Cependant, une fois que la valeur de l’indicateur est devenue très basse, le prix de la BTC a semblé avoir atteint un sommet, après quoi sa valeur a chuté.

Maintenant, comme le montre le graphique, la tendance actuelle donne l’impression que les baleines viennent de commencer une autre phase d’accumulation. Cela pourrait s’avérer haussier pour le prix futur.

Prix ​​BTC

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de Bitcoin flotte autour de 61,5 000 $, en hausse de 2,7% au cours des sept derniers jours. Au cours du mois dernier, la crypto a accumulé 42% de gains.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix de la pièce au cours des cinq derniers jours :

Le prix du BTC semble plonger rapidement | Source : BTCUSD sur TradingView

Après avoir établi un nouveau record absolu (ATH) de 67 000 $, Bitcoin a fortement reculé au cours des deux derniers jours. On ne sait pas pour le moment quelle trajectoire la pièce pourrait suivre ensuite, mais si la moyenne du flux spot vers les dérivés est quelque chose à considérer, les baleines semblent s’accumuler. Cela pourrait aider le prix à rebondir et le configurer pour atteindre des ATH plus élevés.

