Signal haussier ? Domination du marché Ethereum supérieure à 20%

Au cours des cinq dernières années, Ethereum a non seulement pris une part de marché importante du bitcoin, mais il a augmenté régulièrement au cours de la même période. Alors que le bitcoin a occupé la majeure partie de la domination du marché pendant le plus longtemps, il n’a pas fallu longtemps pour atteindre les altcoins pour gagner une part majoritaire. En fait, cette année, la domination du marché du bitcoin abatteur est de 50%.

Alors que la domination du marché de l’Ethereum s’est accrue, il est important d’analyser ce que cela pourrait signifier pour l’actif numérique et comment il se développera à l’avenir. Ethereum a certainement connu une course incroyable cette année, mais la domination croissante du marché indique-t-elle une poursuite du rallye ?

La domination d’Ethereum en hausse

La capitalisation boursière d’Ethereum avait augmenté en raison de la flambée des prix de l’actif numérique cette année. À près de 500 milliards de dollars, il ne représente qu’environ la moitié de la capitalisation boursière du bitcoin, mais est devenu l’un des actifs les plus précieux au monde. Suite à cela, la domination du marché d’altcoin a également augmenté à mesure que l’adoption de l’actif a augmenté rapidement.

En l’espace d’un an, la domination de l’actif sur le marché a augmenté de 10 %, prenant la majeure partie de la part du bitcoin. Cela a été un indicateur de la croissance de la crypto-monnaie, ainsi que de certaines implications à long terme.

Alors qu’Ethereum continue de maintenir une si grande domination du marché, il consolide sa place en tant que l’une des crypto-monnaies les plus précieuses de l’espace. Avec ses nombreux cas d’utilisation, tels que DeFi et NFT, en plus de ses applications dans le monde réel, ethereum devrait continuer à avoir une plus grande part de domination du marché.

Ce que cela signifiera pour l’altcoin est assez simple. Avec ce type d’adoption rapide, il y aura plus de demande et comme la combustion d’ETH continue de réduire l’offre de pièces sur le marché, la valeur de l’actif numérique pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les mois à venir.

Les Altcoins prennent le contrôle du marché

Dans un récent rapport de TradingPlatforms, les altcoins sont décrits comme ayant triplé leur domination du marché au cours des sept dernières années. À un moment donné, le bitcoin dominait le marché à plus de 90 %. Cependant, comme de plus en plus d’altcoins comme Ethereum ont pris de l’importance et ont vu leur adoption augmenter, ce nombre a considérablement diminué.

Le rapport affirme que la montée en puissance des altcoins est le résultat d’un changement de mentalité en ce qui concerne les crypto-monnaies. De nombreux investisseurs pensent que le bitcoin est déjà devenu trop gros et trop cher et, en tant que tel, ils envisagent ce qu’ils pensent être «le prochain bitcoin». Cela a conduit à l’adoption des altcoins comme alternative au bitcoin.

L’auteur souligne également qu’une plus grande domination du marché se traduit par des limites de marché plus élevées, ce qui à son tour joue un rôle important dans la classification d’une crypto-monnaie. Les investisseurs examineront généralement les limites du marché pour déterminer si une crypto-monnaie est « sûre » pour investir et « en substance, c’est un indicateur de la stabilité de l’actif », lit-on dans le rapport.

Par la suite, Ethereum pourrait se diriger vers une plus grande adoption, car de plus en plus d’investisseurs considèrent sa domination du marché comme un indicateur de sa stabilité. Cela indique des tendances haussières à mesure que la nouvelle année avance.

