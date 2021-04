Signal Payments est la nouvelle fonctionnalité de paiement en crypto-monnaie de l’application

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Signal a introduit une fonctionnalité de paiement dans sa dernière version bêta appelée Paiements Signal, qui utilise la devise MOB et est construite sur la plate-forme MobileCoin. Elle est actuellement limitée à ceux du Royaume-Uni.

Après que Signal a ajouté un tas de fonctionnalités à son application de chat cryptée en janvier, il bénéficie désormais d’une nouvelle fonctionnalité financière appelée Paiements Signal, disponible dans la dernière version bêta de l’application.

Signal Payments n’utilise pas sa propre devise mais s’appuie à la place sur la crypto-monnaie MobileCoin. Les utilisateurs de l’application de chat peuvent lier un portefeuille MobileCoin à leurs comptes de chat pour envoyer et recevoir des fonds et afficher le solde et l’historique des transactions.

Comme le reste de l’application, Signal Payments conserve l’accent de l’application sur la confidentialité. Signal note qu’il ne peut pas accéder aux portefeuilles des utilisateurs, afficher leur historique de transactions ou voir leur solde. Si les utilisateurs essaient la fonctionnalité mais souhaitent se désinscrire, ils peuvent également transférer des fonds de leur portefeuille à tout moment.

Alors que MOB n’est disponible pour négocier que sur une bourse basée au Royaume-Uni, Signal espère être disponible sur d’autres bourses mondiales «bientôt».

Vous pouvez vous abonner à la chaîne bêta de Signal sur Android en appuyant sur le bouton ci-dessous. Notez que la fonctionnalité n’est disponible qu’au Royaume-Uni pour le moment. Mais utiliserez-vous cette fonctionnalité lors de ses débuts officiels? Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus!

