Signal permettra bientôt aux utilisateurs d’Android de transférer leurs données sans fil

Signal, l’application de messagerie destinée à remplacer WhatsApp pour les utilisateurs les plus axés sur la confidentialité, emprunte l’une des fonctionnalités les plus utiles de WhatsApp avec la migration de compte sans fil. Avez-vous déjà réfléchi à la façon de maintenir les conversations et les messages à jour lorsque vous passez d’un téléphone à l’autre? Probablement pas. Que vous utilisiez WhatsApp ou Telegram, vos chats sont souvent stockés dans le cloud et accessibles sur tous les appareils lorsque vous vous connectez.

La nature axée sur la confidentialité de Signal ne le permettait pas, limitant les utilisateurs à ne pouvoir transférer les données de compte que via une sauvegarde locale. Cela change dans la version 5.5, du moins dans les versions bêta.

Via Reddit, le journal des modifications de la mise à jour bêta se lit comme suit:

Votre prochaine mise à niveau mérite une mise à niveau. Transférez rapidement et en toute sécurité vos informations Signal vers un tout nouveau téléphone Android. Utilisez la fonction de migration chiffrée de bout en bout pour déplacer votre compte et vos messages d’un ancien appareil vers un nouvel appareil via une connexion WiFi directe locale privée.

C’est une avancée par rapport aux transferts de fichiers de base, et ce n’est nulle part aussi bon que le transfert cloud transparent que les utilisateurs peuvent expérimenter sur WhatsApp. Néanmoins, il est là, et cela fonctionne, si vous êtes au moins en version bêta.

Compte tenu des tendances passées, Signal déploiera ce changement auprès des utilisateurs stables dans quelques semaines. L’application de messagerie a également ajouté de nombreuses autres fonctionnalités destinées à attirer les utilisateurs, des arrière-plans de discussion aux statuts personnalisés. Petit à petit, Signal commence à ressembler beaucoup plus à une application de messagerie contemporaine qu’au début de l’année.