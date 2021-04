Signal pour iOS teste une nouvelle fonctionnalité de paiement par crypto-monnaie

L’application de communication cryptée Signal commence à déployer la possibilité pour certains de ses utilisateurs de s’envoyer de l’argent avec MobileCoin, selon Wired.

Les paiements en crypto-monnaie dans Signal ne seront d’abord disponibles que pour les utilisateurs au Royaume-Uni utilisant les applications iOS et Android. Contrairement à ce que font Facebook et WhatsApp, Signal va également plus loin que ce que fait Apple avec Apple Pay Cash en ajoutant une prise en charge intégrée de la crypto-monnaie MobileCoin.

«Il y a une différence palpable dans la sensation de communiquer sur Signal, sachant que vous n’êtes pas regardé ou écouté, par rapport aux autres plates-formes de communication», a déclaré Moxie Marlinspike, la créatrice de Signal, à Wired dans une interview. «Je voudrais arriver dans un monde où non seulement vous pouvez ressentir cela lorsque vous parlez à votre thérapeute via Signal, mais également lorsque vous payez votre thérapeute pour la séance via Signal.»

Wired explique que même si un utilisateur se concentre sur Bitcoin plutôt que d’envoyer de l’argent d’une institution bancaire, il est toujours possible d’être suivi, et c’est pourquoi Signal a sauté dans les «pièces de confidentialité» en utilisant la blockchain. Le PDG de Signal a également déclaré à la publication que MobileCoin a «l’expérience utilisateur la plus transparente sur les appareils mobiles, nécessitant peu d’espace de stockage sur le téléphone et ne nécessitant que quelques secondes pour que les transactions soient confirmées».

«Je vois beaucoup de parallèles avec cela. Nous n’inventons pas les paiements privés… Les crypto-monnaies préservant la confidentialité existent depuis des années et continueront d’exister. Ce que nous faisons, c’est juste, encore une fois, une partie d’essayer de rendre cela accessible aux gens ordinaires », dit Marlinspike.

Bien que cette fonctionnalité commencera à être déployée aujourd’hui pour les utilisateurs britanniques, on ne sait toujours pas quand Signal la rendra disponible à tout le monde, y compris à l’application de bureau.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: