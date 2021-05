Signal, rival de WhatsApp, a tenté d’exposer le modèle commercial de publicité ciblée de Facebook, voici ce qui s’est passé ensuite

Signal a utilisé les outils adtech partagés de Facebook et Instagram. (Image: graphique du signal)

Publicités ciblées Facebook: Le fait que les publicités ciblées sur Facebook et ses services utilisent les données des utilisateurs est connu de presque tout le monde. Ce n’est pas un secret, et le géant de la technologie a également été impliqué dans de nombreuses controverses à ce sujet. Il est également régulièrement ciblé par d’autres entreprises technologiques pour cette politique. Désormais, Signal, la plate-forme de messagerie open source cryptée de bout en bout, a également attaqué la société appartenant à Mark Zuckerberg pour les données utilisateur qu’elle collecte et prétend vendre à des tiers. Dans un article de blog, le concurrent de WhatsApp a affirmé avoir acheté des publicités sur Instagram appartenant à Facebook pour démontrer dans quelle mesure les données utilisateur sont collectées par ces services et comment elles sont utilisées pour la publicité ciblée.

Nous voulions utiliser les publicités Instagram pour mettre en évidence comment la technologie publicitaire envahit votre vie privée. Au lieu de cela, Facebook a fermé notre compte: https://t.co/RCtGrIp60y pic.twitter.com/NMjz868KTe – Signal (@signalapp) 4 mai 2021

Le message, intitulé “ Les publicités Instagram que Facebook ne vous montrera pas ”, indique que Signal a créé des publicités ciblées à plusieurs variantes qui montraient exactement l’étendue des données collectées par le géant des médias sociaux. L’idée derrière les publicités était simple. Signal a utilisé les outils adtech partagés de Facebook et Instagram. Il a créé des publicités ciblant les utilisateurs en fonction de plusieurs types de données, allant des informations de base comme leur emplacement à des données extrêmement spécifiques telles que leurs passe-temps, leurs nouveaux achats ou leurs diplômes. Les publicités avaient un modèle dans lequel leurs détails spécifiques étaient remplis à l’aide des données collectées par Instagram et Facebook.

La seule différence entre ces publicités et celles qui sont généralement diffusées sur ces deux plates-formes est que, tandis que d’autres produits utilisent ces points de données pour cibler leurs publicités, Signal positif pour la confidentialité a créé un modèle qui a simplement informé les utilisateurs exactement de quel attribut les a amenés à être ciblé pour cette annonce.

Cependant, apparemment, cela n’augurait rien de bon avec Facebook, qui a interdit le compte Instagram de la plate-forme de messagerie pour avoir tenté de diffuser ces publicités, a affirmé Signal.

Une grande partie des revenus de Facebook provient du secteur des publicités ciblées, qui a fait l’objet d’un examen minutieux après que le scandale Cambridge Analytica ait fait la une des journaux il y a quelques années. Et en raison de cet enjeu important que Facebook a placé sur ce modèle commercial, il n’est pas surprenant qu’il puisse être assez sensible à toute menace que d’autres entreprises technologiques lui posent à cet égard. Facebook a nié les affirmations de Signal, les qualifiant de «cascadeur» alors même que Signal restait ferme sur ses allégations.

Quoi qu’il en soit, les méthodes de collecte de données de Facebook sont sous le scanner depuis un certain temps maintenant, et les conversations autour de cet aspect n’ont fait que s’intensifier après que Apple les a rejoints.

L’année dernière, après qu’Apple a annoncé la sortie de son iOS 14 qui permettrait uniquement à Facebook de collecter des données utilisateur à partir d’appareils iOS après avoir obtenu une autorisation explicite de l’utilisateur, Facebook a lancé une campagne de dénigrement contre Cupertino en publiant des publicités pleine page affirmant qu’Apple était contre les petites entreprises. , qui, selon Facebook, a grandement bénéficié de ce modèle. Cependant, ces dernières années, les utilisateurs se sont davantage prononcés sur le fait que leurs données étaient collectées sans leur permission, ce qui a conduit à une montée en flèche de la popularité de Signal plus tôt cette année après que WhatsApp, propriété de Facebook, ait mis à jour sa politique de confidentialité, apportant des changements dans la façon dont les individus interagissaient avec les entreprises.

Cette décision peut également être considérée comme la tentative de Signal de s’attaquer plus ouvertement à WhatsApp. La politique de confidentialité controversée de WhatsApp devrait entrer en vigueur ce mois-ci (le 15 mai), et elle est gênante car même en dépit d’une indignation massive, la plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Facebook n’a pas donné aux utilisateurs le choix de se retirer de la mise à jour, les armant fortement. à accepter la politique en rendant leurs comptes dysfonctionnels s’ils ne «choisissent» pas d’accepter les conditions mises à jour. Le moment choisi pour cet article de blog pourrait être considéré comme un effort de dernier moment pour rappeler aux gens la situation Signal vs WhatsApp qui a éclaté plus tôt cette année après que le magnat de la technologie Elon Musk a demandé aux gens de passer à la plate-forme de messagerie axée sur la confidentialité.

