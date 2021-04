Signal sous le feu du partenariat MobileCoin

La controverse entoure l’intégration de MobileCoin récemment annoncée par Signal, les utilisateurs exprimant des inquiétudes concernant les liens entre le fondateur de Signal et la crypto-monnaie, l’opacité entourant l’émission de la pièce et les gains suspects menant à l’annonce du partenariat.

Signal est une application de messagerie cryptée qui a été adoptée par la communauté soucieuse de la confidentialité et de la sécurité depuis son lancement sous le nom d’Open Whisper Systems en 2013 et son changement de marque deux ans plus tard.

MobileCoin a été fondée en 2017, émettant environ 15% de son offre à des investisseurs privés après que l’ensemble de son offre ait été frappée au lancement.

L’application de messagerie a annoncé qu’elle avait lancé la fonctionnalité de paiement via MobileCoin le 4 avril, la fondatrice de Signal, Moxie Marlinspike, déclarant qu’elle avait choisi MobileCoin en raison de sa faible capacité de stockage et de ses transactions rapides sans sacrifier la confidentialité sur les appareils mobiles.

La décision de Signal d’intégrer MobileCoin semble avoir été prise il y a quelque temps, Jonah Edwards d’Internet Archive notant que le code source de l’intégration de la crypto-monnaie était resté privé pendant près de 12 mois avant d’être publié sur GitHub.

Avec le jeton MOB de MobileCoin en hausse d’environ 450% du 28 mars au 3 avril et la nouvelle de l’intégration de Signal poussant les prix à 66 $ à compter du 7 avril, certains observateurs spéculent que le prix pourrait avoir été affecté par les investisseurs avec un avertissement préalable de l’annonce.

Des préoccupations ont été soulevées concernant la relation de Moxie avec MobileCoin, les premières copies du livre blanc du projet semblant répertorier Marlinspike comme CTO de MobileCoin.

Alors que le PDG de MobileCoin, Joshua Goldbard, a cherché à assurer à la communauté que Marlinspike n’a servi que de «conseiller technique» pour le projet et n’a jamais servi de cadre, Goldbard semble avoir été incohérent dans sa caractérisation de l’implication de Marlinspike dans le projet.

Dans le fil Reddit, Goldbard rejette la caractérisation de Marlinspike comme l’un des fondateurs de MobileCoin. Cependant, Goldbard décrit également Marlinspike comme l’une des trois personnes qui ont «créé Mobilecoin».

Goldbard semble également éviter les questions concernant la rémunération de Marlinspike pour son rôle de conseiller technique du projet. Le PDG de MobileCoin a également déclaré que l’équipe travaillait avec ses avocats pour déterminer quelles informations concernant l’offre en circulation du MOB peuvent être rendues publiques:

«En ce qui concerne la circulation de l’offre, nous travaillons toujours avec nos avocats pour déterminer ce que nous pouvons et ne pouvons pas dire ici. Le nombre total de pièces est de 250 millions, qui ont toutes été frappées le premier jour. Nous avons travaillé avec diligence pour faire entrer les pièces dans l’écosystème le plus rapidement possible. »

Buymobilecoin, un site Web qui permet aux particuliers d’acheter des jetons MobileCoin directement à partir du projet, a également suscité la controverse.

Sur Reddit, Goldband note que plus de 50% des MobileCoin disponibles peuvent être achetés via le site Web. Cependant, le processus d’achat est opaque, sans prix de référence fourni, et les commandes sont organisées par correspondance électronique.

Les particuliers sont limités à des achats allant jusqu’à 1 000 euros par jour et 5 000 euros par an, mais les entreprises qui peuvent démontrer «la nécessité d’une utilisation papier-à-pair» de MobileCOin peuvent acheter jusqu’à 100 000 euros de jeton tous les 12 mois. Le site indique clairement que les MobileCoins ne sont pas autorisés à être vendus ou échangés avec des citoyens américains, que ce soit via le site ou peer to peer dans Signal.

MobileCoin retient également des informations sur le nombre de pièces vendues via la plate-forme, Goldbard déclarant: « En ce qui concerne le nombre de pièces vendues sur buymobilecoin.com, nous ne divulguons pas ces informations par respect pour la vie privée de nos utilisateurs. »

Cointelegraph a contacté MobileCoin pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication. Cet article sera mis à jour en conséquence.